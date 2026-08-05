Azamgarh News: फूड प्वाइजनिंग की झूठी सूचना पर शासन प्रशासन ने डाला डेरा

Azamgarh News: मेहनगर (आजमगढ़)। स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम सभा ठूठिया में मंगलवार की रात फूड प्वाइजनिंग की सूचना से स्वास्थ्य एवं प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीमें तत्काल गांव पहुंच गईं। बाद में जांच में फूड प्वाइजनिंग की पुष्टि नहीं होने पर सूचना भ्रामक निकली। जानकारी के अनुसार, 22 वर्षीय अंतिमा पुत्री हीरालाल, जो बीए की छात्रा और चार भाई-बहनों में सबसे छोटी थी, ने मंगलवार रात परिवार के साथ भोजन किया। भोजन के बाद वह अपनी भाभी ममता पत्नी अच्छेलाल (30 वर्ष) तथा माता मंती देवी पत्नी हीरालाल (55 वर्ष) के साथ सोने चली गई। रात में तीनों को अचानक सिरदर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी। परिजन उन्हें पहले एक निजी अस्पताल ले गए, जहां से चिकित्सकों ने अंतिमा को रेफर कर दिया। इसके बाद उन्हें लालगंज ले जाया गया, जहां अंतिमा की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर भेजा गया, लेकिन रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। अन्य दोनों महिलाओं का उपचार कराया गया जो अब ठीक है