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Azamgarh News: फूड प्वॉयजनिंग से छात्रा की मौत, तीन लोग बीमार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: मेंहनगर थाना क्षेत्र के ठूठिया गांव में मंगलवार रात फूड प्वॉयजनिंग से 22 वर्षीय बीए छात्रा अंतिमा की मौत हो गई। तीन अन्य लोग बीमार हो गए और अस्पताल में भर्ती कराए गए। जांच में फूड प्वॉयजनिंग की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन पानी के हैंडपंप के सैंपल लिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग टीम सहित जांच कर रही है।

Azamgarh News: फूड प्वॉयजनिंग से छात्रा की मौत, तीन लोग बीमार

Azamgarh News: मेंहनगर, हिन्दुस्तान संवाद। मेंहनगर थाना क्षेत्र के ठूठिया गांव में मंगलवार रात फूड प्वॉयजनिंग से बीए की छात्रा की मौत हो गई, जबकि तीन लोग बीमार हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी तरफ, स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जांच में फूड प्वॉयजनिंग की पुष्टि नहीं हुई है। घर के पास गंदगी मिली है। परिवार के लोगों को हैंडपंप का पानी पीने से मना किया गया है। गांव निवासी हीरालाल की 55 वर्षीय पत्नी मंता देवी ने पुत्री बीए की छात्रा 22 वर्षीय अंतिमा और बहू 30 वर्षीय ममता और 27 वर्षीय प्रीती के साथ मंगलवार की रात भोजन किया।

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इसके बाद सभी सोने चली गईं। रात में अचानक चारों की तबियत बिगड़ गई। उन्हें सिरदर्द के साथ उल्टी-दस्त होने लगी। इसकी जानकारी होने पर परिवार के लोग उन्हें एक निजी अस्पताल ले गए, जहां से चिकित्सकों ने अंतिमा को रेफर कर दिया। इसके बाद उन्हें लालगंज ले जाया गया, जहां अंतिमा की हालत गंभीर देखकर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। इसके बाद उसे मंडलीय अस्पताल लाया गया। यहां से परिजन उसे लेकर निजी अस्पताल जा रहे थे। रास्ते में उसकी मौत हो गई। मंता और उसकी दो बहुओं का इलाज कराया गया। उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। बुधवार को घटना की सूचना मिलने पर सीएचसी मेंहनगर से स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रभारी डॉ. जैनेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में गांव पहुंची। टीम ने गांव में दवा का छिड़काव, साफ-सफाई के साथ लोगों की जांच कराई। मेहनगर थाना प्रभारी अभिराज भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। सीएमओ डॉ. एनआर वर्मा ने बताया कि एक ही परिवार के चार लोग बीमार हुए थे। हैंडपंप के पानी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा जाएगा।

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