Azamgarh News: भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने गोखवल गांव में लगाई चौपाल,किया प्रदर्शन
Azamgarh News: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल के गांवों के किसानों ने जबरिया अधिग्रहण के खिलाफ गोखवल गांव में चौपाल लगाया। किसानों ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि वे अपनी भूमि किसी को नहीं देंगे। किसानों का कहना है कि यह भूमि उनके जीवन का आधार है और इसे उनसे नहीं लिया जा सकता।
Azamgarh News: पवई, हिन्दुस्तान संवाद। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल के गांवों की भूमि पर जबरिया अधिग्रहण के खिलाफ मंगलवार को गोखवल गांव में आंबेडकर प्रतिमा के पास ग्रामीणों ने किसान चौपाल लगाया। उन्होंने सरकार के इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। चौपाल में उपस्थित किसानों और मजदूरों ने एक स्वर में कहा कि हम अपनी एक इंच भूमि किसी भी परियोजना के नाम पर कॉर्पोरेट को लूटने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी भूमि हमारे जीवन जीने का आधार हैं, इसी भूमि के भरोसे सदियों से हम अपने परिवार का भरण पोषण करते आए हैं। यह भूमि हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमको इनसे अलग नहीं किया जा सकता। चौपाल में शामिल लोग भूमि हमारी, कानून तुम्हारा नहीं चलेगा, भूमि लुटेरे कॉर्पोरेट वापस जाओ, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मुर्दाबाद, कौन बनाता हिंदुस्तान भारत के मजदूर किसान आदि नारे लगा रहे थे।
किसान चौपाल का संबोधन
किसान चौपाल को संबोधित करते हुए पूर्वांचल किसान यूनियन के महासचिव वीरेंद्र यादव ने कहा कि यूपीडा एवं शासन द्वारा बार-बार मीडिया के माध्यम से यह प्रकाशित कराना कि 24 गांव की 1152 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जैसी खबरों से किसान परेशान हो रहे हैं और भय का वातावरण बन रहा है। इस मानसिक तनाव की स्थिति में शासन को भूमि अधिग्रहण कानून का पालन करना चाहिए और इस तरह की किसी भी परियोजना के लिए यहां के किसान अपनी भूमि नहीं देगा। सामाजिक कार्यकर्ता राज शेखर ने चौपाल में कहा कि गोखवल और आस-पास के कई गांव में पट्टाधारी किसानों की भूमि एक्सप्रेसवे के लिए छीन ली गई और बदले में उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया। अब दोबारा भूमि कब्जाने की साजिश जनता के लिए विनाशकारी साबित होगी। इसलिए सरकार को तत्काल अपना यह फैसला वापस लेना चाहिए.
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