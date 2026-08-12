Azamgarh News: भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने गोखवल गांव में लगाई चौपाल,किया प्रदर्शन

Azamgarh News: पवई, हिन्दुस्तान संवाद। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल के गांवों की भूमि पर जबरिया अधिग्रहण के खिलाफ मंगलवार को गोखवल गांव में आंबेडकर प्रतिमा के पास ग्रामीणों ने किसान चौपाल लगाया। उन्होंने सरकार के इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। चौपाल में उपस्थित किसानों और मजदूरों ने एक स्वर में कहा कि हम अपनी एक इंच भूमि किसी भी परियोजना के नाम पर कॉर्पोरेट को लूटने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी भूमि हमारे जीवन जीने का आधार हैं, इसी भूमि के भरोसे सदियों से हम अपने परिवार का भरण पोषण करते आए हैं। यह भूमि हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमको इनसे अलग नहीं किया जा सकता। चौपाल में शामिल लोग भूमि हमारी, कानून तुम्हारा नहीं चलेगा, भूमि लुटेरे कॉर्पोरेट वापस जाओ, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मुर्दाबाद, कौन बनाता हिंदुस्तान भारत के मजदूर किसान आदि नारे लगा रहे थे।