Azamgarh News: फर्जी दस्तावेज तैयार कर नौकरी और संपत्ति हड़पने का आरोप

Azamgarh News: फर्जी दस्तावेज तैयार कर नौकरी और संपत्ति हड़पने का आरोप
Azamgarh News: आजमगढ़ के कोल्हूखोर गांव में एक व्यक्ति पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर मृतक आश्रित में सरकारी नौकरी हासिल करने का आरोप लगा है। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। आरोप है कि रामदरश ने मृत चंपा देवी की पहचान का दुरुपयोग किया। न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है।
Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। जहानागंज थाना क्षेत्र के कोल्हूखोर गांव में फर्जी दस्तावेज तैयार कर मृतक आश्रित में सरकारी नौकरी और पैतृक संपत्ति पर अवैध अधिकार हासिल करने का आरोप लगा है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जहानागंज थाना क्षेत्र के कोल्हूखोर गांव निवासी गौतम ने आरोप लगाया कि उसके पिता स्व. मुन्नीलाल की पहली शादी चंपा देवी के साथ हुई थी। चंपा देवी वाराणसी मंडल में स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी थीं। उनके बच्चे नहीं थे। जून 2000 में उनका निधन हो गया। इसके बाद गौतम के पिता ने कुसुम देवी से दूसरी शादी की।
जिससे गौतम, ज्योती और राजू पैदा हुए। गौतम के पिता मुन्नीलाल का निधन हो गया। गौतम राजस्व विभाग में पिता के स्थान पर अपना नाम दर्ज कराने के लिए गया तो पता चला की गांव के रामदरश ने फर्जी आधार, पैनकार्ड आदि दस्तावेज तैयार कर अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन किया है। इसके साथ ही रामदरश फर्जी दस्तावेज से चंपा देवी की मौत के बाद मृतक आश्रित बनकर नौकरी कर रहा है। पीड़ित ने थाना और पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाई। कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण में गया, न्यायलय के आदेश पर जहानागंज थाना की पुलिस रामदरश पुत्र खुल्ली निवसी कोल्हूखोर के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर रही है।
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