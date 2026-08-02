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Azamgarh News: पंखे में उतरे करंट की चपेट में आने से विवाहिता की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: आजमगढ़ जिले के बूढ़ापुर कुतुबअली गांव में 35 वर्षीय संध्या की मायके में करंट लगने से मृत्यु हो गई। वह किचन में फर्राटा पंखा हटाते समय करंट की चपेट में आ गई। परिवार के लोग उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। संध्या के दो बेटे और एक बेटी हैं।

Azamgarh News: पंखे में उतरे करंट की चपेट में आने से विवाहिता की मौत

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। दीदारगंज थाना क्षेत्र के बूढ़ापुर कुतुबअली गांव में फर्राटा पंखे में उतरे करंट की चपेट में आने से विवाहिता की मायके में मौत हो गई। वह किचन में थी। फर्राटा पंखा हटाते समय करंट की चपेट में आ गई। घटना के बाद परिवार में अफरातफरी मच गई। दीदारगंज थाना क्षेत्र के बूढ़ापुर कुतुबअली गांव निवासी रामअचल यादव की पुत्री 35 वर्षीय संध्या की शादी मेंहनगर निवासी शशिभूषण यादव के साथ हुई थी। संध्या पांच बहनों में चौथे नंबर पर थी। उसका कोई भाई नहीं है। उसके पति कानपुर में रहते हैं। संध्या बच्चों के साथ मायके में रहती थी।

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शनिवार की सुबह वह किचन में खाना बना रही थी। इस दौरान वह फर्राटा पंखा हटाने लगी। पंखे में करंट उतर रहा था। उसकी चपेट में आने से उसकी हालत बिगड़ गई। घटना के बाद परिवार में अफरातफरी मच गई। परिजन उसे लेकर फूलपुर सीएचसी पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। उसके दो बेटे और एक बेटी हैं। घटना के बाद से परिवार के लोग रो-रो कर बेहाल हैं।

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