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Azamgarh News: कांशीराम आवासों पर 25 करोड़ का बिजली बिल बकाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: आज़मगढ़ में,कांशीराम आवासीय कालोनियों के 1500 उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग का 25 करोड़ रुपये बकाया है। वर्षों से बिजली बिल जमा न करने के कारण, निगम ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। कनेक्शन काटने और वसूली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

Azamgarh News: कांशीराम आवासों पर 25 करोड़ का बिजली बिल बकाया

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। शहर और आस-पास के कांशीराम आवासीय कॉलोनियों में रहने वाले करीब 15 सौ उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग का लगभग 25 करोड़ रुपये का बकाया है। वर्षों से बिजली बिल जमा नहीं होने के कारण अब बिजली निगम ने सख्त रुख अपनाया है। बकाया जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने के साथ ही उनके खिलाफ आरसी जारी कर राजस्व विभाग के माध्यम से वसूली की जाएगी। शहर के डीएवी,मातबरगंज,जाफरपुर और चकगोरया स्थित कांशीराम आवासीय कालोनियों में करीब 15 सौ आवास हैं और लगभग इतने ही बिजली कनेक्शन संचालित हैं। अधिशासी अभियंता शहर राजकुमार सिंह ने बताया कि कालोनियों के उपभोक्ता ने पिछले 15-16 वर्षों से बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बिजली बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं। लगातार बढ़ते बकाये के चलते कुल बकाया धनराशि करीब 25 करोड़ रुपये पहुंच गई है। निगम बकाया धनराशि की वसूली के लिए पहले भी कई प्रयास किए। बकाया न चुकाने पर डीएवी कॉलोनियों की बिजली दो बार काटी गई, लेकिन उपभोक्ताओं के जमा करने के आश्वासन के बाद आपूर्ति फिर बहाल कर दी गई। शासन की ओर से चलाई गई एकमुश्त समाधान योजना के दौरान कालोनियों में विशेष शिविर लगाए गए, ताकि उपभोक्ता रियायत का लाभ उठाकर अपना बकाया जमा कर सके। इसके बावजूद अपेक्षित संख्या में लोगों ने भुगतान नहीं किया。

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कहां कितना बकाया

डीएवी कांशीराम आवास कालोनी में करीब आठ करोड़ रुपये

जाफरपुर कांशीराम आवास कालोनी में करीब सात करोड़ रुपये

चकगोरया कांशीराम आवास कालोनी करीब छह करोड़ रुपये

मातबरगंज कांशीराम आवास कालोनी में चार करोड़ रुपये

कोट

कांशीराम आवास में रह रहे लोगों पर करीब 25 करोड़ रुपये बिजली बिल बकाया है। बकाया जमा करने के लिए नोटिस भी दिए गए, लेकिन लोग भुगतान नहीं कर रहे हैं। अब बकायेदारों की सूची तैयार की जा रही है। इनके कनेक्शन काटे जाएंगे और आरसी के माध्यम से बकाया वसूला जाएगा।

- राजकुमार सिंह, अधिशासी अभियंता शहर।

सामान्य प्रश्न

आजमगढ़ में बिजली बकाया कितना है?
आजमगढ़ के कांशीराम आवासीय कॉलोनियों में बिजली बकाया लगभग 25 करोड़ रुपये है।
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