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Azamgarh News: वृद्धा का घर के भीतर फंदे से लटकता मिला शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के भुड़कुड़ा पेड़रा गांव में 62 वर्षीय विजय लक्ष्मी का शव फंदे से लटकता मिला। उसकी बहू के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। परिवार के सदस्य रो रहे हैं और गांव में सन्नाटा है। विजय लक्ष्मी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और इसके पति लकवा से परेशान हैं।

Azamgarh News: वृद्धा का घर के भीतर फंदे से लटकता मिला शव

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। अतरौलिया थाना क्षेत्र के भुड़कुड़ा पेड़रा गांव में सोमवार की शाम वृद्धा का घर के भीतर फंदे से लटकता शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी होने पर परिवार में कोहराम मच गया। बहू की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अतरौलिया थाना क्षेत्र के भुड़कुड़ा पेड़रा गांव निवासिनी 62 वर्षीया विजय लक्ष्मी पत्नी केशव पांडेय सोमवार की दोपहर परिवार के साथ थी। इसके बाद वह बाहर निकल गई। शाम को तलाशते हुए बहू पुराने मकान पर पहुंची, घर के भीतर विजय लक्ष्मी का फंदे से शव लटक रहा था। जानकारी होते ही गांव के लोगों की भीड़ जुट गई।

बहू प्रतिमा पांडेय पत्नी अजय पांडेय ने पुलिस को सूचना दी। मृत विजय लक्ष्मी के दो बेटा और दो बेटी हैं। दोनों बेटा गुजरात रहते हैं। पति लकवा से पीड़ित हैं। परिजनों ने बताया कि विजय लक्ष्मी की दिमागी हालत ठीक नहीं चल रही थी। घटना के बाद से परिवार के लोग रो रो कर बेहाल हैं।

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