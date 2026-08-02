Azamgarh News: अंडर-14 व अंडर-19 बालिका वर्ग में रहा दबदबा
Azamgarh News: एटलस पोखरा स्थित एक विद्यालय में शनिवार को जनपदीय विद्यालयीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें जिले के विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं न
Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। एटलस पोखरा स्थित एक विद्यालय में शनिवार को जनपदीय विद्यालयीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें जिले के विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विजेता खिलाड़ी तीन अगस्त को मंडलीय विद्यालयीय शतरंज प्रतियोगिता में जिले का का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता का उद्घाटन मंडलीय क्रीड़ा सचिव दिनेश सिंह ने किया। अंडर-14 बालक वर्ग में एसडीएस जूनियर हाई स्कूल गौरा के नीतीश प्रजापति प्रथम रहे। अंडर-17 बालक वर्ग में किसान मजदूर इंटर कालेज ओरा के विश्वजीत प्रजापति ने पहला स्थान हासिल किया। सीएस हरैया के मोहम्मद मसूद दूसरे स्थान पर रहे। अंडर-19 बालक वर्ग में किसान मजदूर इंटर कालेज ओरा के एहरार अहमद विजेता बने।
बालिका वर्ग में प्रतिभा निकेतन इंटर कालेज का दबदबा रहा। अंडर-14 वर्ग में आर्या कुमारी ने प्रथम, प्राची कुमारी ने द्वितीय, आंशिका मौर्य ने तृतीय, काव्या सिंह ने चतुर्थ और अदिति सिंह ने पंचम स्थान प्राप्त किया। अंडर-19 बालिका वर्ग में मानसी यादव प्रथम और श्वेता मौर्य द्वितीय स्थान रहीं। निर्णायक के रूप में तेज बहादुर प्रजापति, विनोद कुमार सिंह, भूपेश कुमार सिंह, नरेंद्र कुमार यादव एवं अमित कुमार ने सहयोग किया।
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