Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Azamgarh News: बंटवारे के विवादों का निस्तारण करने पहुंचीं एसडीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
Follow us on Google News
share

Azamgarh News: कुंजराव गांव में बंटवारे के विवाद के निस्तारण के लिए एसडीएम नेहा मिश्रा और अन्य अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण किया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान भूमि पर नए अतिक्रमण को रोका गया और भूमि विवादों से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने कानून-व्यवस्था की स्थिति का भी निरीक्षण किया।

Azamgarh News: बंटवारे के विवादों का निस्तारण करने पहुंचीं एसडीएम

Azamgarh News: लालगंज, हिन्दुस्तान संवाद। तहसील क्षेत्र के कुंजराव गांव में लंबे समय से चले आ रहे बंटवारे के विवाद के निस्तारण के लिए सोमवार को एसडीएम नेहा मिश्रा, सीओ लालगंज और तहसीलदार उमेश सिंह ने संयुक्त रूप से मौके का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार न्यायालय में लंबित बेदखली वाद से संबंधित खलिहान की भूमि का भी स्थलीय निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने भूमि पर किए जा रहे नए अतिक्रमण को तत्काल रुकवा दिया गया और यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा तरवां गांव में पंकज सिंह से संबंधित धारा-24 के प्रकरण में रोवर मशीन के माध्यम से सीमांकन कराया गया।

कुंजराव गांव में जनसुनवाई संदर्भित प्रकरण के तहत धारा-67 में दर्ज मामले और धारा-116 (इंद्रजीत बनाम रामबली) से संबंधित प्रकरण का भी संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने राजस्व और पुलिस विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर कानून-व्यवस्था की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Azamgarh News Azamgarh Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।