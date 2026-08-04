Azamgarh News: बंटवारे के विवादों का निस्तारण करने पहुंचीं एसडीएम
Azamgarh News: कुंजराव गांव में बंटवारे के विवाद के निस्तारण के लिए एसडीएम नेहा मिश्रा और अन्य अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण किया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान भूमि पर नए अतिक्रमण को रोका गया और भूमि विवादों से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने कानून-व्यवस्था की स्थिति का भी निरीक्षण किया।
Azamgarh News: लालगंज, हिन्दुस्तान संवाद। तहसील क्षेत्र के कुंजराव गांव में लंबे समय से चले आ रहे बंटवारे के विवाद के निस्तारण के लिए सोमवार को एसडीएम नेहा मिश्रा, सीओ लालगंज और तहसीलदार उमेश सिंह ने संयुक्त रूप से मौके का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार न्यायालय में लंबित बेदखली वाद से संबंधित खलिहान की भूमि का भी स्थलीय निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने भूमि पर किए जा रहे नए अतिक्रमण को तत्काल रुकवा दिया गया और यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा तरवां गांव में पंकज सिंह से संबंधित धारा-24 के प्रकरण में रोवर मशीन के माध्यम से सीमांकन कराया गया।
कुंजराव गांव में जनसुनवाई संदर्भित प्रकरण के तहत धारा-67 में दर्ज मामले और धारा-116 (इंद्रजीत बनाम रामबली) से संबंधित प्रकरण का भी संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने राजस्व और पुलिस विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर कानून-व्यवस्था की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
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