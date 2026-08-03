Azamgarh News: ्रअब खेत में लगी फसल का होगा ई-सर्वे

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। डिजिटल क्राप सर्वे के अंतर्गत मोबाइल ऐप से अब फसलों का ई-सर्वे कराया जाएगा। कृषि विभाग की टीम सीधे किसानों के खेतों में पहुंचेगी। इसके जरिए कितने क्षेत्रफल और किस गाटा में कौन सी फसल लगी है, इसकी सटीक जानकारी हो सकेगी। मौके से ही पोर्टल पर सर्वे को अपलोड किया जाएगा। किसानों के खेतों में बोई गई फसलों की सटीक जानकारी के लिए डिजिटल सर्वे की शुरुआत जनपद में 16 अगस्त से होनी है। इसके लिए कृषि विभाग तैयारियों में जुटा है। पूर्व में खेतों में लगी फसल की जानकारी लेखपाल देते थे। कृषि विभगा को इसकी सटीक जानकारी नहीं होती थी। पहली बार यह व्यवस्था डिजिटल होने जा रही है। कृषि विभाग ने कुछ प्राईवेट कर्मचारियों को सर्वे के लिए लगाया है। संबंधित कर्मचारी के मोबाइल पर एप डाउनलोड कराया जाएगा। ये कर्मचारी किसानों के खेतों में भ्रमण कर गाटा का सर्वे करेंगे। गाटा में लगाई फसल की फोटो ऐप पर अपलोड करेगी। इस योजना से किसानों को अपनी जमीन और उस पर उगाई जाने वाली फसल की सटीक जानकारी डिजिटल रूप में मिलने लगेगी। कृषि विभाग के पास भी सटीक डाटा होगा। प्राकृतिक आपदा आदि की स्थिति में किसानों को मुआवजा देनो में आसानी होगी। डिजिटल क्राप ई-सर्वे के लिए संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। जनपद में इस बार 189612 हेक्टेयर में खरीफ की फसलों में धान, मक्का, अरहर आदि फसलें लगाई गई हैं。