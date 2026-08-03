Azamgarh News: ्रअब खेत में लगी फसल का होगा ई-सर्वे
Azamgarh News: आजमगढ़ में मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल क्राप सर्वे का आयोजन किया जाएगा। कृषि विभाग की टीम किसानों के खेतों में जाकर फसलों की जानकारी एकत्रित करेगी। यह सिस्टम 16 अगस्त से शुरू होगा और इससे कृषि विभाग को सटीक डेटा प्राप्त होगा। पहले यह सर्वे मैनुअल तरीके से होता था।
Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। डिजिटल क्राप सर्वे के अंतर्गत मोबाइल ऐप से अब फसलों का ई-सर्वे कराया जाएगा। कृषि विभाग की टीम सीधे किसानों के खेतों में पहुंचेगी। इसके जरिए कितने क्षेत्रफल और किस गाटा में कौन सी फसल लगी है, इसकी सटीक जानकारी हो सकेगी। मौके से ही पोर्टल पर सर्वे को अपलोड किया जाएगा। किसानों के खेतों में बोई गई फसलों की सटीक जानकारी के लिए डिजिटल सर्वे की शुरुआत जनपद में 16 अगस्त से होनी है। इसके लिए कृषि विभाग तैयारियों में जुटा है। पूर्व में खेतों में लगी फसल की जानकारी लेखपाल देते थे। कृषि विभगा को इसकी सटीक जानकारी नहीं होती थी। पहली बार यह व्यवस्था डिजिटल होने जा रही है। कृषि विभाग ने कुछ प्राईवेट कर्मचारियों को सर्वे के लिए लगाया है। संबंधित कर्मचारी के मोबाइल पर एप डाउनलोड कराया जाएगा। ये कर्मचारी किसानों के खेतों में भ्रमण कर गाटा का सर्वे करेंगे। गाटा में लगाई फसल की फोटो ऐप पर अपलोड करेगी। इस योजना से किसानों को अपनी जमीन और उस पर उगाई जाने वाली फसल की सटीक जानकारी डिजिटल रूप में मिलने लगेगी। कृषि विभाग के पास भी सटीक डाटा होगा। प्राकृतिक आपदा आदि की स्थिति में किसानों को मुआवजा देनो में आसानी होगी। डिजिटल क्राप ई-सर्वे के लिए संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। जनपद में इस बार 189612 हेक्टेयर में खरीफ की फसलों में धान, मक्का, अरहर आदि फसलें लगाई गई हैं。
पहले लेखपाल करते थे मैनुअल सर्वे
पहले खेतों में लगी फसल का सर्वे मैनुअल लेखपाल करते थे। उनकी गणना सटीक नहीं होती थी। प्रतिशता अनुमान के अनुसार होती थी। जिससे कृषि विभाग को इसकी सटीक जानकारी नहीं होती थी। अब डिजिटल सर्वे से सटीक जानकारी मिलेगी। किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूरी होने के बाद इसमें और पारदर्शिता आएगी। किसानों के गाटा में लगाई गई फसल की सटीक और तुरंत जानकारी मिल सकेगी। फसल क्षति होने पर भी निगरानी में आसानी होगी।
934 हेक्टेयर में ज्वार, 399 हेक्टयर में लगी है बाजरा की फसल
जनपद में इस बार 189612 हेक्टेयर में खरीफ की फसलें लगी हैं। जिसमें 167042 हेक्टेयर में धान, 934 हेक्टेयर में ज्वार और 399 हेक्टेयर में बाजरा की फसल लगाई गई है। इसके साथ ही 5566 हेक्टेयर में मक्का, एक हектेयर में श्रीअन्न, 52 हेक्टेयर में उरद, 1801 हेक्टेयर में मूंग और 12993 हेक्टेयर में अरहर की फसल लगी है। 806 हेक्टेयर में तिल, चार हेक्टेयर में मूंगफली और पांच हेक्टेयर में सोयाबीन की फसल लगी है।
गाटा का सर्वे पहले लेखपाल मैनुअल करते थे
अब कृषि विभाग की ओर से डिजिटल ई-सर्वे शुरू किया जा रहा है। जनपद के करीब 15 लाख किसानों के गाटा का सर्वे होना है। कृषि विभाग की टीम खेत में जाएगी। फसल की फोटो खींचकर एप पर अपलोड की जाएगी।
सदानंद चौधरी, जिला कृषि अधिकारी
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