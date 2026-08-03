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Azamgarh News: हर-हर महादेव, बोल बम के जयकारे से गुंजायमान हो उठे शिवालय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: आजमगढ़ में सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। पुलिस और वालेंटियर्स ने सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग तथा CCTV कैमरों का इस्तेमाल किया। भक्तों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की, जिसमें जलाभिषेक और रुद्राभिषेक भी शामिल था। हर-हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया।

हर-हर महादेव, बोल बम के जयकारे से गुंजायमान हो उठे शिवालय
हर-हर महादेव, बोल बम के जयकारे से गुंजायमान हो उठे शिवालय

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। देवों के देव महादेव की भक्ति के माह सावन के पहले सोमवार पर नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के सभी शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ा। हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारे से सभी शिवालय गुंजायमान हो उठे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सभी प्रमुख मंदिरों पर बैरिकेडिंग की गयी है। वहीं सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स तैनात है। अराजकतत्वों की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी की जा रही है। सावन माह में भगवान शिव के अराध्य का बड़ा महत्व है। इसका वर्णन शिव महापुराणों में भी किया गया है। पूरे सावन माह में शिव की पूजा-अर्चन के साथ ही जलाभिषेक होता है।

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कथा-पूजन, हरिकीर्तन के अलावा रूद्राभिषेक भी श्रद्धालु करते हैं। सावन के सोमवार को सभी शिवालयों पर पूजन-अर्चन व जलाभिषेक के लिए शिवभक्तों का जनसैलाब पड़ा। अलसुबह से ही मंदिरों पर घंटा-घड़ियाल, बम-बम भोले के उद्घोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने के मद्देनजर मंदिर के व्यवस्थापकों द्वारा सभी प्रमुख मंदिरों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक दिन पूर्व ही बास-बल्ली व रस्सा बांधकर बैरिकेडिंग कर दी गयी है। इसी के साथ ही सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स के अलावा वालेंटियर भी तैनात नजर आए। नगर से सटे भंवरनाथ मंदिर समेत प्रमुख मंदिरों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं।

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