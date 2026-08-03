Azamgarh News: शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब

Azamgarh News: सावन के पहले सोमवार को शिवालयों और मंदिरों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। अलसुबह से ही श्रद्धालुओं के आने का क्रम शुरू हुआ तो रात तक जारी रहा। भीड़ को नियं

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। सावन मास के पहले सोमवार पर जिले के शिवालयों और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अलसुबह से शुरू हुआ जलाभिषेक और पूजन-अर्चन का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। शिवभक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख मंदिरों पर पुलिस बल तैनात रहा। स्वयंसेवकों ने भी व्यवस्था संभाली, जबकि सुरक्षा की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाती रही। कई मंदिरों के आसपास लगे मेलों में श्रद्धालुओं ने खरीदारी का भी आनंद लिया।

भंवरनाथ मंदिर में उमड़ी भीड़ शहर से सटे प्रसिद्ध भंवरनाथ मंदिर में सबसे अधिक भीड़ रही। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए मंदिर परिसर में बांस-बल्ली से बैरिकेडिंग की गई थी। पुलिस सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पूरे परिसर की निगरानी करती रही। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रविवार रात आठ बजे से ही वाहनों का रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया था। मंदिर से कुछ दूरी पर छोटे वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई थी, जहां से श्रद्धालु पैदल मंदिर पहुंचे। पल्हनी स्थित बौरहवा बाबा मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। यहां पुलिस और स्वयंसेवकों ने मिलकर दर्शन व्यवस्था संभाली। भंवरनाथ और बौरहवा बाबा मंदिर परिसर में मेले भी लगे, जहां श्रद्धालुओं ने पूजा सामग्री के साथ अन्य सामान की खरीदारी की। इसके अलावा मातवरगंज, गौरीशंकर घाट, मुकेरीगंज, ब्रह्मस्थान, बिलरिया की चुंगी, अतलस पोखरा, रैदोपुर, सिधारी, नरौली शंकर तिराहा तथा हरबंशपुर शाहीपुल सहित जिले के अन्य शिवालयों और मंदिरों में भी दिनभर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही।

भैरोनाथ धाम पर डुबकी भैरोनाथ धाम पर लगायी डुबकी, किया जलाभिषेक

महराजगंज। महराजगंज के भैरोबाबा मंदिर पर श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगायी। तत्पश्चात दर्शन-पूजन कर परिवार के सुख-समृद्धि की कामना किये। मंदिर पर घंटा-घड़ियाल और बम-बम भोले के उद्घोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया था। सावन महीने भर यहां पर मेला लगता है। मेले में तरह-तरह की दुकानें सजी हुई थी। महिलाओं ने सौंदर्य साधन के सामान खरीदे तो बच्चों ने मनोरंजन के लिए खिलौने खरीदे। सुरक्षा की दृष्टि से महिला पुलिस भी मंदिर के अंदर और बाहर भी ड्यूटी पर चक्रमण करते नजर आई।

पातालपुरी मंदिर पर जलाभिषेक पातालपुरी पर भी लगा रहा रेला

महराजगंज। रूपयनपुर स्थित पातालपुरी शिव मंदिर पर भी जलाभिषेक के लिए शिवभक्तों का रेला उमड़ा हुआ था। मंदिर के पुजारी राजगुरु मिश्रा ने बताया कि इस मंदिर की मान्यता है की जो भी श्रद्धालु आस्था प्रतीक कुआं से लोटा व डोरी से जल निकालकर शिवलिंग पर चढ़ता है उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। मंदिर परिसर में लगे मेला में तरह-तरह की दुकानें सजी हुई थी। सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात रही।

दुर्वासा धाम और अन्य मंदिरों पर भीड़ दुर्वासा धाम, नागा बाबा, मुंडेश्वर नाथ मंदिरों पर भी रही भीड़

फूलपुर। फूलपुर क्षेत्र के दुर्वासा धाम, कस्बा स्थित शंकर तिराहा, नागा बाबा, परमहंस बाबा, मुंडेश्वरनाथ मंदिर में सुबह से जलाभिषेक करने के लिए लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। क्षेत्र के जगदीशपुर गांव स्थित बुढ़िया माता मंदिर में भोर से भक्तों का आना-जाना लगा रहा। यहां पर पूरे सावन माह के सोमवार और शुक्रवार को मन्नतें पूरी होने पर महिलाएं कढ़ाही चढ़ाती हैं। सुरक्षा की दृष्टि से कोतवाल के नेतृत्व में क्षेत्र के सभी मंदिरों पर पुलिस तैनात रही।

पाताल नाथ और झारखंडेय महादेव मंदिर पर भक्तों की भीड़ पाताल नाथ, झारखंडेय महादेव मंदिर पर किये जलाभिषेक

बिलरियागंज। सावन के प्रथम सोमवार को क्षेत्र के पाताल नाथ, झारखंडेय महादेव मंदिर, जलालपुर, बड़ीहारी आदि मंदिरों जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी पड़ी थी। भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजन-अर्चन कर परिवार के सुख समृद्धि की कामना किये। इस बीच हर हर महादेव की जयकार से क्षेत्र शिवमय हो गया। सुरक्षा के लिए पुलिस तथा वालेंटियर तैनात रहे।

हर-हर महादेव के जयघोष हर-हर महादेव के जयघोष से गुंजायमान रहा क्षेत्र

मुबारकपुर। सावन के पहले सोमवार को क्षेत्र के शिव मंदिरों पर जलाभिषेक के लिए सुबह से पिचरी,ओझौली, अमिलो, गुजरपार सहित आस-पास के शिवालयों और मंदिरों पर भीड़ लगी हुई थी। श्रद्धालुओं ने हर-हर महादेव के जयघोष के साथ जलाभिषेक किये।

सुख समृद्धि की कामना के लिए पूजा सावन के प्रथम सोमवार पर बही आस्था की बयार

लालगंज । सावन मास के प्रथम सोमवार को नगर पंचायत कटघर लालगंज, घमरिया, पातालपुरी महादेव, तहसील परिसर स्थित पशुपति नाथ शिव मंदिर, पावर हाउस स्थित शिव मंदिर , रेटेश्वर महादेव मंदिर, चन्द्रशेखर आजाद नगर, रेतवां चन्द्रभानपुर सहित ग्रामीण क्षेत्र के पातालपुरी महादेव मंदिर बड़ागांव बहादुरपुर, इच्छा पूर्ति भोलेबाबा मन्दिर कविलहा, शिव मंदिर बुढ़ऊ बाबा पर सुबह पांच बजे से शिवभक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। उन्होंने जलाभिषेक और पूजन-अर्चन कर परिवार के सुख समृद्धि की कामना किये।

कांवड़ियों ने किया जलाभिषेक दुर्वासा संगम से जल लाकर कांवरियों ने किया जलाभिषेक

संजरपुर । सावन मास के प्रथम सोमवार सभी मंदिर और शिवालयों पर पूजन-अर्चन और जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। कांवड़ियों ने फूलपुर के दुर्वासा धाम से संगम नदी से कांवर में जल भरकर लाए और रामजानकी मंदिर छित्तूपट्टी शिवालय पर जलाभिषेक किये। हर-हर महादेव का जयघोष पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया था। क्षेत्र के दरीखां, छित्तूपट्टी कोठियां, खानपुर, निकामुद्दीनपुर, कनैथा, चकमिंया, खानिकाह, पवईलाडपुर मंदिरों पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही।

काशी से लाना जल का आयोजन काशी से जल लाकर कांवड़ियों ने किया जलाभिषेक

मार्टीनगंज। तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत चितारा महमूदपुर स्थित प्राचीन पातालपुरी शिव मंदिर पर सावन माह के प्रथम सोमवार को सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में कांवड़ियों ने काशी से गंगा का पवित्र जलकर लाकर जलाभिषेक किये। इस दौरान हर-हर बम-बम के जयघोष से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा था। मंदिर व्यवस्थापक द्वारा भंडारे की व्यवस्था की गई थी। श्रद्धालु जलाभिषेक के बाद भंडारा में प्रसाद भी ग्रहण कर रहे थे। मेले में बच्चे, महिलाओं ने खरीदारी की। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस तैनात रही।

अवंतिकापुरी में भी धार्मिक उत्सव अवंतिकापुरी समेत सभी मंदिरों पर रही भीड़

रानी की सराय। सावन के पहले सोमवार को क्षेत्र के अवंतिकापुरी समेत सभी प्राचीन मंदिरों और शिवालयों पर जलाभिषेक के लिए भीड़ लगी हुई थी। पूजन अर्चन करने के बाद काफी संख्या में युवक और युवतियां सेल्फी भी ले रही थी। सुरक्षा के लिए वांलेटियरों के साथ पुलिस भी तैनात रही।

तमसा-कुंवर नदी के संगम पर पूजा-अर्चना तमसा-कुंवर नदी के संगम में स्नान कर किये जलाभिषेक

फरिहा। निजामाबाद तहसील क्षेत्र के सभी मंदिर और शिवालय सावन माह के प्रथम सोमवार पर शिवमय हो उठा। अलसुबह से ही क्षेत्र के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। ऐतिहासिक दत्तात्रेय मंदिर में श्रद्धालुओं की सबसे अधिक भीड़ देखने को मिली। यहां श्रद्धालुओं ने पहले तमसा और कुंवर नदी के पवित्र संगम में स्नान किया, उसके बाद पंचमुखी शिव मंदिर में गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा एवं पुष्प अर्पित कर विधि-विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें सुबह से ही लगी रहीं। शिवाला घाट, महादेव घाट निजामाबाद, बड़ागांव का प्राचीन शिव मंदिर, फरिहा स्थित शिव-पार्वती मंदिर सहित क्षेत्र के सभी प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ पूजा-अर्चना की। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह सुबह से ही विभिन्न मंदिरों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करते रहे थे.

कांवड़ियों का नगर में स्वागत कांवड़ियों के पखारे पांव, कराया जलपान

माहुल। दुर्वाषा धाम के तमसा-मंजूषा के संगम से जल लेकर कांवड़िये बेलवाई धाम पर जलाभिषेक के लिए रवाना हुए। माहुल नगर पंचायत के शुक्र बाजार चौक पर पहुंचने वाले कांवड़ियों का नगरवासियों ने स्वागत किया। भाजपा नेता एवं सभासद सुजीत जायसवाल ‘आशु’ समेत अन्य लोगों ने कांवड़ियों के पांव पखारकर उनका आशीर्वाद लिया और इसके बाद जलपान कराया। सेवा शिविर में कांवड़ियों को पानी, नाश्ता आदि उपलब्ध कराया गया। इस अवसर पर कमलेश अग्रहरि, पंकज गुप्ता, प्रीतम मोदनवाल, अखिलेश अग्रहरि, संतोष सोनी, कुलदीप मौर्य, मूलचंद यादव, प्रवीन बिंद, शिवम अग्रहरि, शिवम शर्मा, अमित अग्रहरि सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

भक्ति का माहौल बधवा महादेव मंदिर पर भक्ति की बही बयार

बरदह। सावन माह प्रथम सोमवार को बधवा महादेव मंदिर पर भक्ति बयार बही। श्रद्धालुओं के साथ ही कांवड़ियों ने दूध, दही, देशी घी, बेल पत्र, धतूरा, भांग, शहद, माला फूल के साथ भोलेनाथ का जला अभिषेक किये। पूरे दिन हर महादेव के जयकारों से क्षेत्र भक्ति मय हो गया। मंदिर परिसर लगे मेले में लोगों ने खरीदारी भी की। इसी क्रम में बरदह चौक शिव मंदिर थाना परिसर, शिव मंदिर जिवली, बकेश, सरायमोहन, मुक्तिपुर, खराठ मोड़ स्थित शिव मंदिर पर श्रद्धालुओं ने विधिविधान से पूर्वक पूजन अर्चन कर भ्जयकारे लगाए। सुरक्षा के लिए बरदह थाने की भी पुलिस तैनात रही।

सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण पातालपुरी बाबा सिद्धनाथ धाम पर लगी रही कतारें

चक्रपानपुर। श्री पातालपुरी बाबा सिद्धनाथ धाम डीहा शिव मंदिर पर अलसुबह से ही पूजन-अर्चन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारे लगी रही। शिव की असीम कृपा और भक्तों की गहरी आस्था का पावन केंद्र होने से धाम पर बाबा सिद्धनाथ के दर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। पवई प्रतिनिधि के अनुसार क्षेत्र के रामपुर कला बासूपुर गांव स्थित श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक के साथ ही पूजन-अचर्न कर परिवार के सुख समृद्धि की कामना किये।

सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण एसएसपी ने भंवरनाथ मंदिर की सुरक्षा का किया निरीक्षण

आजमगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने कंधरापुर क्षेत्र के भंवरनाथ मंदिर पर पहुंच कर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिर परिसर, प्रवेश एवं निकास मार्ग, बैरिकेडिंग, पार्किंग व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, सीसीटीवी निगरानी, ड्यूटी प्वाइंट एवं श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लिया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सतर्कता एवं संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए गए।