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Azamgarh News: कमालपुर-कटघर जलाल मार्ग पर जलजमाव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: सरायमीर के कमालपुर चौराहे से कटघर जलाल जाने वाला मार्ग पिछले सात वर्षों से जर्जर है। बारिश में सड़क तालाब बन जाती है, जिससे राहगीरों को गिरने और चोटिल होने की समस्या का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने प्रतिनिधियों को जानकारी दी है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है।

Azamgarh News: कमालपुर-कटघर जलाल मार्ग पर जलजमाव

Azamgarh News: सरायमीर, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के कमालपुर चौराहे से कटघर जलाल जाने वाला मार्ग पूरी तरह जर्जर हो गया है। मरम्मत न होने से बारिश में पूरी सड़क तालाब बन जाती है। जिससे राहगीर आए दिन गिरकर चोटिल हो जाते हैं। समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया। इसके बाद भी निस्तारण नहीं हो पाया। इसे लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। सरायमीर के कमालपुर चौराहे से कटघर जलाल मार्ग की लंबाई लगभग तीन किलोमीटर है। सात वर्ष से मरम्मत न होने से सड़क पूरी तरह जर्जर हो गई है। बारिश होने पर सड़क पर जलजमाव हो जाता है।

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जिससे लोगों को आने-जाने में परेशानी उठानी पड़ रही है। जर्जर सड़क पर बने गड्ढों में गिरकर लोग आए दिन घायल हो रहे हैं। यह सड़क कमालपुर चौराहा से कटघर जलाल, कमालपुर, सड़वहा, नरईपुर समेत दर्जनों गांवों को जोड़ती है। क्षेत्र के महेश प्रधान, बबलू, सूर्यभान मौर्या आदि लोगों ने सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है।

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