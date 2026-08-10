Azamgarh News: पौध रोपण कर की पुरानी पेंशन बहाली की मांग
Azamgarh News: आजमगढ़ में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सावन के अवसर पर पौधा रोपण किया। सफाई कर्मचारी संघ के सदस्यों ने बताया कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं। कर्मचारियों का कहना है कि पुरानी पेंशन उनके जीवन का आधार है।
Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने रविवार को मुज्जफरपुर गांव के चंद्रमा ऋषि धाम पर सावन के अवसर पर बरगद का पौधा लगाया। ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सीपी यादव ने बताया कि पौधा रोपण के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से पेंशन बहाली की मांग की गई। गुलाब चौरसिया ने कहा कि कर्मचारियों का जीवन का आधार है पुरानी पेंशन। यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है। पेंशन हमारे बुढ़ापे का सहारा है। देश के सभी कर्मचारी अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं।
सफाई कर्मी रमेश ने कहा कि पुरानी पेंशन हमारे जीवन का आधार है, इसे सरकार को लागू करना चाहिए। अभय चौहान ने कहा कि जब तक पुरानी पेंशन लागू नहीं होगी, तब तक हम पौधारोपण के माध्यम से मांग करते रहेंगे। पौध रोपण के अवसर पर सुनील यादव, लालजी विश्वकर्मा, महेंद्र प्रजापति, रामाश्रय कुमार, अब्दुल, विनोद कुमार, सिरमोद, अरविंद, ओमप्रकाश, सुनील कुमार यादव, सुकून, मुशर्रफ, अशोक प्रजापति आदि लोग मौजूद रहे।
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