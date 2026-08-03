Azamgarh News: श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई भगवान दक्ष की जयंती

Azamgarh News: आजमगढ़,संवाददाता। सठियांव बाजार में प्रजापति समाज के तत्वावधान में शनिवार शाम को भगवान दक्ष की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान दक्ष के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद समाज के लोगों ने विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर उनके बताए आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि भगवान दक्ष सृष्टि के निर्माण और सामाजिक व्यवस्था के प्रतीक माने जाते हैं। उनके आदर्श आज भी समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। समाज के लोगों से शिक्षा,संगठन और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया। इस मौके पर अरविंद, राम प्रताप प्रजापति, परमानंद प्रजापति, गोरख प्रजापति, बलिराम, रमेश, राजेंद्र, नीरज,अमन, सतीश, उमेश आदि लोग उपस्थित रहे।