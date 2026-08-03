Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Azamgarh News: श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई भगवान दक्ष की जयंती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
Follow us on Google News
share

Azamgarh News: आजमगढ़ के सठियांव बाजार में भगवान दक्ष की जयंती का आयोजन प्रजापति समाज द्वारा किया गया। कार्यक्रम में भगवान दक्ष के चित्र पर माल्यार्पण और दीप जलाने के बाद पूजा-अर्चना की गई। वक्ताओं ने उनके आदर्शों को अपनाने पर जोर देते हुए शिक्षा और सामाजिक समरसता के लिए समाज को एकजुट होने की प्रेरणा दी।

Azamgarh News: श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई भगवान दक्ष की जयंती

Azamgarh News: आजमगढ़,संवाददाता। सठियांव बाजार में प्रजापति समाज के तत्वावधान में शनिवार शाम को भगवान दक्ष की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान दक्ष के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद समाज के लोगों ने विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर उनके बताए आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि भगवान दक्ष सृष्टि के निर्माण और सामाजिक व्यवस्था के प्रतीक माने जाते हैं। उनके आदर्श आज भी समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। समाज के लोगों से शिक्षा,संगठन और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया। इस मौके पर अरविंद, राम प्रताप प्रजापति, परमानंद प्रजापति, गोरख प्रजापति, बलिराम, रमेश, राजेंद्र, नीरज,अमन, सतीश, उमेश आदि लोग उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें:Azamgarh News: श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई भगवान दक्ष की जयंती
ये भी पढ़ें:Shahjahnpur News: महाराजा दक्ष जयंती पर समाज की एकजुटता पर जोर
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Azamgarh News Azamgarh Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।