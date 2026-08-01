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Azamgarh News: कार की चपेट में आने से अधेड़ की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: बरदह के सरायमोहन गांव में शुक्रवार शाम को एक साइकिल सवार अधेड़ की कार की टक्कर से मौत हो गई। 55 वर्षीय सुरेश सरोज हाइवे पर जा रहा था, तभी एक कार ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सटीक इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

Azamgarh News: कार की चपेट में आने से अधेड़ की मौत

Azamgarh News: बरदह। स्थानीय थाना क्षेत्र के सरायमोहन गांव के समीप शुक्रवार की शाम को कार की चपेट में आने से साइकिल सवार अधेड़ की मौत हो गई। सरायमोहन गांव निवासी 55 वर्षीय सुरेश सरोज घटना के समय घर से साइकिल पर सवार होकर कहीं जा रहा था। वह गाव के समीप हाइवे पर पहुंचा था। उसी दौरान आजमगढ़ से जौनपुर की ओर जा रहे कार की चपेट में आ गया। गंभीर रूप से घायल अधेड़ को परिजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठेकमा ले गए। डॉक्टर ने हालत गंभीर देख उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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