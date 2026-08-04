Azamgarh News: साइबर ठगी का सरगना गिरफ्तार, फर्जी आधार और मोबाइल बरामद
Azamgarh News: गंभीरपुर थाना के साइबर सेल की पुलिस ने सोमवार को रानीपुर रजमो मोड़ के पास साइबर ठगी के सरगना को पकड़ा है। उसके पास से फर्जी आधार
Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। गंभीरपुर थाने के साइबर सेल टीम ने सोमवार को रानीपुर रजमो मोड़ से साइबर ठगी के सरगना को पकड़ लिया। उसके पास से फर्जी आधार कार्ड और मोबाइल बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपी सद्दाम निवासी निवासी रंजीत पट्टी मुहम्मदपुर बैंकिंग की एईपीएस प्रणाली और बायोमेट्रिक उपकरणों का दुरुपयोग कर ठगी करता था। इसके पूर्व 11 जुलाई को गंभीरपुर थाना की पुलिस ने संदिग्ध बैंक खातों, एटीएम हॉटस्पॉट की जांच के दौरान यश विश्वकर्मा निवासी दयालपुर थाना गंभीरपुर को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ और बरामद डिजिटल साक्ष्यों से प्रकाश में आया कि वह अपने सहयोगी सद्दाम निवासी रंजीतपट्टी मुहम्मदपुर थाना गंभीरपुर के साथ मिलकर ठगी करता था।
आधार कार्ड आधारित बैंकिंग (एईपीएस) प्रणाली और बायोमेट्रिक उपकरणों का दुरुपयोग कर साइबर ठगी में शामिल थे। विभिन्न बैंक खातों से रुपये निकाल कर कमीशन के आधार पर आपस में बांट लेते थे। गिरफ्तार सद्दाम के विरुद्ध धोखाधड़ी, लूट आदि के छह मुकदमें दर्ज हैं।
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