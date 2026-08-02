Azamgarh News: शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु, गूंजा हर-हर बम-बम का जयकारा

Azamgarh News: आजमगढ़ में सावन के तीसरे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ शिवालयों में जुटी रही। श्रद्धालुओं ने पूजन-अर्चन के साथ जलाभिषेक कर भगवान शिव से सुख-समृद्धि की कामना की। सावन में जलाभिषेक करने से शिव प्रसन्न होते हैं। कई क्षेत्रों में शिव मंदिरों में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही।

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। सावन के तीसरे दिन शनिवार को भी शिवालयों में श्रद्धालुओं की सुबह से ही भीड़ लगी रही। उन्होंने महादेव का पूजन-अर्चन करने के साथ जलाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। सावन माह में श्रद्धालु शिवालयों और मंदिरों में पूजन-अर्चन के साथ ही जलाभिषेक करते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव सावन के महीने में अपनी ससुराल कनखल स्थित दक्षेश्वर प्रजापति में ही निवास करते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन करते हैं। सावन में जलाभिषेक करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करते हैं。

श्रद्धालुओं की भीड़ नगर के भंवरनाथ महादेव समेत अन्य शिव मंदिरों में सावन के तीसरे दिन शनिवार को जलाभिषेक के लिए अलसुबह से ही श्रद्धालु जुटने लगे थे। श्रद्धालुओं के आने का क्रम रात तक चलता रहा। श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित कर बेलपत्र, धतूरा, फूल, फल, गिलोय, दूध से आदि से अभिषेक कर पूजन-अर्चन करते रहे। नगर के मातवरगंज, सिधारी, ब्रह्मस्थान, अतलस पोखरा, गौरी शंकर घाट, कदमघाट, महती घाट, रैदोपुर, हरबंशपुर, पल्हनी स्थित बऊरहवा बाबा मंदिर पर भी पूजन-अर्चन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की पूरे दिन भीड़ लगी रही। अतरौलिया क्षेत्र के चिस्तीपुर गांव में स्थित पवित्र कैलेश्वर धाम स्थान पर सावन के सावन के पवित्र माह में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। सावन के पूरे महीने में यहां दर्शन पूजन के साथ-साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु रुद्राभिषेक के लिए भी आते हैं। यहां के संत श्रीकांत दास जी महाराज ने बताया कि इस स्थान पर प्राचीन काल में स्वयं भू शिवलिंग प्रकट हुआ था तब यह सब जंगल था। यहां पर पुजारियों की 18 वीं पीढ़ी चल रही है। प्राचीन काल से ही लोग इस स्थान पर आकर पूजा-पाठ भगवान का जप तप और ध्यान करते चले आ रहे हैं।

जलाभिषेक का महत्व रूपयनपुर स्थित पातालपुरी शिव मंदिर पर भी शिवभक्तों ने जलाभिषेक किये। इस मंदिर की मान्यता है कि यहां पर शिवलिंग कई सौ वर्ष पूर्व जमीन के नीचे से निकलने के कारण इसका नाम पाताल पूरी रखा गया। इस मंदिर जो भी भक्त लोटा व डोरी से कुएं का पानी निकाल कर बेल पत्र, भंाग, धतूरा, चावल व फूल तथा दूध शिवलिंग पर चढ़ता है उसकी मन्नतें अवश्य पूरी होती है। सावन माह में शिवभक्त पूजा अर्चन के साथ मन्नतें भी मांगते हैं। यह सावन माह सनातन धर्म में महत्पूर्ण माना जाता है।

सुरक्षा व्यवस्था महराजगंज स्थित भैरोबाबा धाम, निजामाबाद के दत्तात्रेय धाम, फूलपुर के दुर्वासा, सिलनी नदी तट पर स्थित महर्षि देवल, मेंहनगर के दक्षिणेश्वर महादेव, अहरौला स्थित पातालपुरी, जहानागंज के शेरपुर कुटी समेत अन्य प्रमुख मंदिरों पर भी पूरे सावन माह मेला लगता है। शिवभक्तों की भीड़ पूरे दिन रहती है। लोग शिवालयों पर जलाभिषेक के साथ पूजन-अर्चन कर परिवार के सुख-समृद्धि की कामना किये। यहां पर भी सुरक्षा के दृष्टि से पुलिस तैनात रही।

कांवड़ियों को कठिनाई रास्ता जर्जर होने से कांवड़ियों संग भक्तों को हो रही परेशानी

सावन माह में शिवालयों एवं प्रमुख मंदिरों पर जलाभिषेक के लिए आने वाले कांवड़ियों को कई प्रकार के दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं मंदिर के रास्ते क्षतिग्रस्त हैं, तो कहीं रास्ते पर जलजमाव बना हुआ है। कई मंदिरों के आस-पास साफ-सफाई न होने से गंदगी के बीच शिवभक्त आने-जाने का मजबूर हैं। फूलपुर क्षेत्र के मुंडेश्वर नाथ धाम मंदिर का मार्ग गड्ढे में तब्दील होने के साथ ही जलजमाव बना हुआ है। मार्टीनगंज के चितारा महमूदपर स्थित प्राचीन शिव मंदिर का मार्ग कई जगह क्षतिग्रस्त है। रास्ते भर गिट्टियां उखड़कर सड़कों पर बिखरी हुई हैं। जिससे नंगे पैर जलाभिषेक के लिए आने वाले कांवरियों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। यहीं हालत अवंतिकापुरी स्थित शिव मंदिर का भी है। यहां की भी सड़कें जर्जर हालत में है। निजामाबाद क्षेत्र के दत्तात्रेय मार्ग भी क्षतिग्रस्त होने से कांवड़ियों के साथ ही शिवभक्तों को परेशानी उठानी पड़ रही है। फूलपुर क्षेत्र के दुर्वासा धाम परिसर के आस-पास सफाई न होने से गंदगी का जगह-जगह अंबार लगा हुआ है।

पुलिस तैनाती प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा के लिए तैनात की गई पुलिस

जिले के प्रमुख शिव मंदिर और शिवालयों पर शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है। नगर के भंवरनाथ मंदिर, महराजगंज के भैरवबाबा समेत अन्य मंदिरों में निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं, वालंटियर भी सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाले हुए हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मी तैनात की गई हैं।

अवहेलना और सफाई नहीं हुई सफाई, उगी है घास और झाड़ियां

पवई। सावन माह में भी रामपुर कला गांव स्थित शिव मंदिर परिसर की साफ-सफाई नहीं हुई है। श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के पोखरे के आस-पास घास और झाड़ियां उगी हुई हैं। जलाभिषेक के लिए आने वाले शिवभक्तों को काफी असुविधा हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी एडीओ पंचायत गंभीर नहीं हैं। गांव के राजू, दीना, रोहित, विजय, बबलू समेत अन्य लोगों ने मंदिर परिसर की साफ-सफाई कराए जाने की मांग की है।

एसडीएम की बैठक मंदिर और मेला समिति के साथ एसडीएम ने की बैठक

तैयारी कर ली जानकारी, तहसीलदार को बनाया मेला अधिकारी

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मार्टीनगंज, हिन्दुस्तान संवाद। तहसील क्षेत्र के प्राचीन शिव मंदिर चितारा महमूदपुर परिसर में शनिवार को एसडीएम बलराम गुप्ता ने मेला और मंदिर समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। उन्होंने सोमवार की तैयारियों की जानकारी ली। इसके साथ ही तहसीलदार अंजू यादव को मेला प्रभारी बनाया है।

एसडीएम ने मेले की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। मेले में लगे चार सौ दुकानदारों को आईकार्ड देते हुए कहा कि इसे पहनना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने और मोबाइल से रील बनाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंदिर समिति के 35 वालंटियर निगरानी रखेंगे। सफाई के लिए 10 सफाई कर्मियों की प्रतिदिन ड्यूटी लगाई है। पुलिस प्रशासन ने मार्टीनगंज की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए अंबेडकर चौराहा पर पार्किंग स्थल बनाया है। खेतासराय और जौनपुर की तरफ से आने वाले वाहन कुशवा बाजार से पहले ही पार्क करेंगे। एसडीएम ने कहा कि बवधवा महादेव मंदिर के लिए नायब तहसीलदार अरुण कौल की ड्यूटी लगाई गई है। बैठक में मंदिर समिति के अध्यक्ष विनोद यादव, अमित यादव, महेंद्र यादव, राजेश सिंह, सोनू राजभर, आदित्य श्रीवास्तव, मूलचंद यादव और मेला समिति और मंदिर समिति के सदस्य भी मौजूद रहे।