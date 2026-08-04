Azamgarh News: चाकू रखने के दोषी को कोर्ट ने सुनाई सजा
Azamgarh News: आजमगढ़ की अदालत ने अवैध चाकू रखने के मामले में मोहम्मद असलम को 40 दिन की जेल और 1,000 रुपये का जुर्माना सुनाया। सुरेश कुमार मिश्रा द्वारा 2008 में की गई चेकिंग में आरोपी के कब्जे से अवैध चाकू बरामद हुआ था। मंगलवार को अदालत ने असलम द्वारा जुर्म स्वीकार करने के बाद यह निर्णय लिया।
Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। अवैद्य अस्त्र (चाकू) रखने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि (40 दिन) के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 14 रिपुदमन सिंह ने सोमवार को सुनाया।अभियोजन पक्ष के अनुसार, तत्कालीन थानाघ्यक्ष अतरौलिया सुरेश कुमार मिश्रा ने चेकिंग के दौरान 7 फरवरी 2008 को मोहम्मद असलम निवासी कोटवा थाना जैतपुर जनपद अंबेडकरनगर के कब्जे से एक अवैध अस्त्र (चाकू) बरामद किया था। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सोमवार को सुनवाई के दौरान आरोपी मोहम्मद असलम ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।
तब अदालत ने आरोपी मोहम्मद असलम को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास के साथ एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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