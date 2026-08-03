Azamgarh News: बिलरियागंज में पेड़ से टकराई कार, दंपती घायल
Azamgarh News: बिलरियागंज थाना क्षेत्र के श्रीनगर सियरहा गांव के पास सोमवार की सुबह अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में कार सवार दंपति
Azamgarh News: बिलरियागंज, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के श्रीनगर सियरहा गांव के पास सोमवार सुबह एक कार पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना में कार सवार दंपती घायल हो गए। उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिलरियागंज थाना क्षेत्र के तेंदुआ कांखभार गांव निवासी 21 वर्षीय अरुण कुमार पत्नी संध्या कुमारी के साथ कार से सुबह करीब पांच बजे बिलरियागंज से शहर की ओर जा रहे थे। कार अरुण चला रहे थे। श्रीनगर सियराहा के पास पहुंचने पर कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पेड़ से टकरा गई। कार सवार दंपति गभीर रूप से घायल हो गए, दुर्घटना के बाद स्थानीय लोग पहुंच गए।
ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी ले गए, डॉक्टर ने दोनों को रेफर कर दिया। घायलों का शहर के जुनेदगंज के पास एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है।
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