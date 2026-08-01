Azamgarh News: 24 घंटे में 25 सेमी घाघरा नदी का जलस्तर

Azamgarh News: लालघाट, हिन्दुस्तान संवाद। घाघरा नदी का जलस्तर लगातार दूसरे दिन भी घटाव पर रहा। इससे कटान तेज हो गई है। जलस्तर में गिरावट के साथ नदी का रुख लगातार बदल रहा है। जिससे देवारा के ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। चक्की हाजीपुर, परसिया और सहबदिया गांवों के पास नदी तेजी से कटान कर रही है। अब तक दर्जनों किसानों की 31 बीघा कृषि भूमि नदी में समा चुकी है। सहबदिया गांव के पास कटान आबादी की ओर बढ़ने लगी है। कटान रोकने के लिए बाढ़ खंड की ओर से बचाव कार्य कराया जा रहा है, लेकिन नदी लगातार स्थान बदलकर नए हिस्सों में कटान शुरू कर दे रही है।

इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। डिघिया गेज पर शुक्रवार को शाम चार बजे नदी का जलस्तर 69.71 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान 70.40 मीटर से 69 सेंटीमीटर नीचे है। यहां पिछले 24 घंटे में जलस्तर में 25 सेंटीमीटर की गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार को जलस्तर 69.94 मीटर था। डिघिया गेज का न्यूनतम जलस्तर 68.90 मीटर और अधिकतम 72.59 मीटर है। वहीं, बदरहुआ गेज पर शुक्रवार शाम चार बजे जलस्तर 70.45 मीटर दर्ज किया गया। वहीं, गुरुवार को यह 70.70 मीटर पर था। यहां भी 24 घंटे में 25 सेंटीमीटर की गिरावट दर्ज की गई। बदरहुआ गेज का खतरा बिंदु 71.68 मीटर, न्यूनतम जलस्तर 70.25 मीटर तथा अधिकतम जलस्तर 73.52 मीटर है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि कटान पर जल्द प्रभावी रोक नहीं लगी तो खेती के साथ-साथ आबादी भी खतरे की जद में आ सकती है।