Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Azamgarh News: 24 घंटे में 25 सेमी घाघरा नदी का जलस्तर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
Follow us on Google News
share

Azamgarh News: घाघरा नदी का जलस्तर लगातार दूसरे दिन घट रहा है, जिसके कारण कटान तेज हो गया है। देवारा के ग्रामीण चिंतित हैं क्योंकि नदी ने कई खेतों को अपने में समा लिया है। बचाव कार्य जारी है, लेकिन कटान की समस्या बढ़ती जा रही है। अगर रोकथाम नहीं हुई, तो ग्रामीणों के खेती और आवास पर संकट आ सकता है।

Azamgarh News: 24 घंटे में 25 सेमी घाघरा नदी का जलस्तर

Azamgarh News: लालघाट, हिन्दुस्तान संवाद। घाघरा नदी का जलस्तर लगातार दूसरे दिन भी घटाव पर रहा। इससे कटान तेज हो गई है। जलस्तर में गिरावट के साथ नदी का रुख लगातार बदल रहा है। जिससे देवारा के ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। चक्की हाजीपुर, परसिया और सहबदिया गांवों के पास नदी तेजी से कटान कर रही है। अब तक दर्जनों किसानों की 31 बीघा कृषि भूमि नदी में समा चुकी है। सहबदिया गांव के पास कटान आबादी की ओर बढ़ने लगी है। कटान रोकने के लिए बाढ़ खंड की ओर से बचाव कार्य कराया जा रहा है, लेकिन नदी लगातार स्थान बदलकर नए हिस्सों में कटान शुरू कर दे रही है।

ये भी पढ़ें:Khagaria News: जिले के बारुण गांव के पास बढ़ा कटाव का खतरा, सहमे लोग

इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। डिघिया गेज पर शुक्रवार को शाम चार बजे नदी का जलस्तर 69.71 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान 70.40 मीटर से 69 सेंटीमीटर नीचे है। यहां पिछले 24 घंटे में जलस्तर में 25 सेंटीमीटर की गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार को जलस्तर 69.94 मीटर था। डिघिया गेज का न्यूनतम जलस्तर 68.90 मीटर और अधिकतम 72.59 मीटर है। वहीं, बदरहुआ गेज पर शुक्रवार शाम चार बजे जलस्तर 70.45 मीटर दर्ज किया गया। वहीं, गुरुवार को यह 70.70 मीटर पर था। यहां भी 24 घंटे में 25 सेंटीमीटर की गिरावट दर्ज की गई। बदरहुआ गेज का खतरा बिंदु 71.68 मीटर, न्यूनतम जलस्तर 70.25 मीटर तथा अधिकतम जलस्तर 73.52 मीटर है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि कटान पर जल्द प्रभावी रोक नहीं लगी तो खेती के साथ-साथ आबादी भी खतरे की जद में आ सकती है।

ये भी पढ़ें:भागलपुर में धीरे-धीरे घटने लगी है गंगा
ये भी पढ़ें:Purnia News: जलस्तर घटते ही बढ़ा नदी कटाव, कटावरोधी कार्य में जुटा प्रशासन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Azamgarh News Water Level Ghaghra River अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।