Azamgarh News: चहारदीवारी ढहाने पर हुआ हंगामा

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। नगर के बेलइसा में दूसरे रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के निर्माण में बाधा बन रही चहारदीवारी को मंगलवार की शाम को सेतु निगम के ठेकेदार ने जेसीबी लगाकर ढाह दिया। इस दौरान चहारदीवारी से सटे एक पुराने मकान का कुछ हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। इस पर मकान मालिक ने हंगामा शुरू कर दिया। खबर पाकर पहुंची सिधारी पुलिस सेतु निगम के एई, ठेकेदार के साथ ही मकान मालिक को पूछताछ के लिए अपने साथ थाने लेकर चली गई। आजमगढ़-मऊ मुख्य मार्ग पर अत्यधिक आवागमन होने से बेलइसा ओवरब्रिज पर अक्सर जाम लगता है। इसे देखते हुए शासन स्तर से 62 करोड़ 51 लाख 80 हजार रुपये स्वीकृत होने के बाद कार्यदायी संस्था राज्य सेतु निगम ने दूसरे रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू कराया।

बेलइसा की तरफ रेलवे की खाली भूमि होने से निर्माण कार्य तेज गति से हुआ। इधर पल्हनी प्राथमिक स्कूल तक आरओबी का निर्माण कार्य पूरा हो गया। इसके बाद निर्माण कार्य में बाधक बने 25 मकानों के ध्वस्त कराने के लिए राज्य सेतु निगम की ओर से मकान मालिकों को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के बाद विभाग की ओर से 21 लोगों को मुआवजा भी मिल गया, जबकि चार लोगों ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। जिन लोगों ने मुआवजा ले लिया वे निर्माण कार्य की जद में आ रहे मकान के कुछ हिस्सों को मजदूर लगाकर तोड़वा रहे हैं। इधर, सेतु निगम के एई और ठेकेदार ने मंगलवार की शाम को करीब साढ़े पांच बजे प्राथमिक स्कूल के समीप आरओबी के निर्माण में बाधा बने एक मकान की चहारदीवारी को जेसीबी लगाकर ढहा दिया। इस दौरान चहारदीवारी से सटे मकान का कुछ हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी होते ही मकान मालिक रामविलास साहू मौके पर पहुंच गए। इस दौरान एई और ठेकेदार से कहासुनी होने लगी। हंगामे की खबर पाकर सिधारी थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मामला बढ़ने पर पुलिस सेतु निगम के एई, ठेकेदार के साथ ही राम विलास साहू को लेकर थाने लेकर चली गई। सेतु निगम के अधिशासी अभियंता ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि रामविलास साहू के मकान का थोड़ा सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। उन्होंने हाईकोर्ट से स्टे ले रखा है। उन्हें भवन का मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन वे भूमि का मांग रहे हैं। जबकि अन्य लोगों को मुआवजा देकर रजिस्ट्री करा ली गई है।