Azamgarh News: झाड़ी से ढक गया है बिजली का पोल और तार

Azamgarh News: झाड़ी से ढक गया है बिजली का पोल और तार
Azamgarh News: शाहपुर के अहरौला ब्लाक क्षेत्र में रेड़हा विद्युत उपकेंद्र से संचालित बिजली लाइनों की हालत चिंताजनक है। झाड़ियाँ और पेड़ों की शाखाएँ बिजली तारों को ढक रही हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं। यदि समय पर सफाई नहीं हुई, तो बड़ा हादसा संभव है। एसडीओ ने सफाई के आदेश दिए हैं।
Azamgarh News: शाहपुर,हिन्दुस्तान संवाद। अहरौला ब्लाक क्षेत्र के रेड़हा विद्युत उपकेंद्र से संचालित बिजली लाइनों की बदहाल स्थिति स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। बिजली पोलों और एलटी तारों पर बड़ी-बड़ी झाड़िया उग आई हैं,जबकि कई स्थानों पर पेड़ों की शाखाओं ने बिजली के तारों को पूरी तरह अपनी चपेट में ले रखा है। 20 से 30 मीटर तक बिजली का पोल का तार नजर नहीं आ रहा है। जिससे हमेशा दुघर्टना की आशंका बनी रहती है। अहरौला क्षेत्र के रेड़हा के पास कई स्थानों पर बिजली पोल और एलटी तार घनी झाड़ियों से ढक गई है। पेड़ों के बीच बिजली के तार कई-कई मीटर तक दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, जिससे उनकी वास्तविक स्थिति का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि रेड़हा पावर हाउस से लेकर शाहपुर बाजार और चांदनी चौक तक अधिकांश स्थानों पर बिजली के तार झाड़ियों और पेड़ों की शाखाओं से सटे हुए हैं। तेज बारिश और हवा के दौरान पेड़ों की डालियां तारों से टकराती रहती हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट, तार टूटने और करंट फैलने जैसी घटनाओं की आशंका बनी रहती है। यदि समय रहते झाड़ियों और पेड़ों की कटाई-छंटाई नहीं कराई गई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। एसडीओ सत्यप्रकाश कुमार ने बताया कि बरसात के मौसम में झाड़ियां तेजी से बढ़ गई हैं। सभी लाइनमैनों को निर्देशित कर दिया गया है कि बिजली पोलों और तारों पर फैली झाड़ियों की जल्द से जल्द सफाई कराई जाए, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना की आशंका न रहे और बिजली आपूर्ति भी सुचारु रूप से बनी रहे।
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