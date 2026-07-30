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Azamgarh News: भंवरनाथ मंदिर के पास चला सफाई अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: आजमगढ़ के पल्हनी ब्लाक स्थित देवखरी ग्राम पंचायत में भंवरनाथ मन्दिर के पास सफाई अभियान चलाया गया। सावन माह के पहले दिन गांव वालों ने मिलकर मंदिर और उसके आस-पास सफाई की। सफाई कर्मियों ने सड़क से कूड़ा हटाया और घास-फूस साफ किया।

Azamgarh News: भंवरनाथ मंदिर के पास चला सफाई अभियान

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। पल्हनी ब्लाक के ग्राम पंचायत देवखरी के भंवरनाथ मन्दिर और चैराहा के पास गुरुवार को सफाई अभियान चला। सावन माह के पहले दिन मंदिर और आस-पास सफाई की गई। अभियान चला कर ग्रामीण सफाई कर्मी इरशाद अहमद, जावेद अहमद, शिवकुमार, एहसान, रामसामऊ ज आदि ने सफाई की। सड़क से कूड़ा के ढेर का हटया, घास-फूस की सफाई की।

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