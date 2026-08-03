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Azamgarh News: अनुपस्थित मिले डॉक्टर और फार्मासिस्ट, सीएमओ ने रोका वेतन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: आजमगढ़ के सीएमओ डॉ. एनआर वर्मा ने सीएचसी और पीएचसी का निरीक्षण किया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व्योहरा में डॉक्टर और फार्मासिस्ट अनुपस्थित मिले, जिनका वेतन रोक दिया गया है। स्वास्थ्य केंद्रों की सफाई में भी कमी पाई गई। मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में 1985 मरीजों का पंजीकरण हुआ।

Azamgarh News: अनुपस्थित मिले डॉक्टर और फार्मासिस्ट, सीएमओ ने रोका वेतन

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। सीएमओ डॉ. एनआर वर्मा ने रविवार को सीएचसी, पीएचसी ओर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला का निरीक्षण किए। लालगंज क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व्योहरा पहुंचे। डॉक्टर और फार्मासिस्ट अनुपस्थित मिले। सीएमओ ने दोनों का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण मांगा। कहा कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले जैसे महत्वपूर्ण आयोजन के दौरान बिना अनुमति अनुपस्थित रहना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगा। लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने लालगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व्योहरा पहुंचे। चिकित्सा अधिकारी डॉ. सतीश चंद्र गुप्ता, फार्मासिस्ट धीरज उपाध्याय अनुपस्थित मिले। सीएमओ ने दोनों से तत्काल स्पष्टीकरण तलब करने एवं उनका वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने के निर्देश दिए।

इसके उपरांत सीएमओ ने लालगंज के ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चेवार का निरीक्षण किया। यहां सभी चिकित्सक, कर्मचारी उपस्थित मिले, स्वास्थ्य केंद्र परिसर के अंदर और मुख्य प्रवेश द्वार के आसपास साफ-सफाई संतोषजनक नहीं पाई गई। परिसर में उगी घास एवं गंदगी को तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए। जिले के 76 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों) पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में कुल 1985 मरीजों का पंजीकरण कर उनका नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार किया गया।

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