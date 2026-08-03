Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Azamgarh News: ‘या हुसैन’ की सदाओं से गूंजा शहर,कर्बला की शहादत को किया याद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
Follow us on Google News
share

Azamgarh News: आजमगढ़ में कर्बला के शहीदों की याद में रविवार को चेहल्लुम का जुलूस निकला। जुलूस में लोगों ने नौहा-ख्वानी और मातम किया। सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे। मौलानाओं ने तकरीर करते हुए इमाम हुसैन के बलिदान का संदेश दिया। जुलूस में शामिल लोगों ने धार्मिक भावनाओं के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की।

Azamgarh News: ‘या हुसैन’ की सदाओं से गूंजा शहर,कर्बला की शहादत को किया याद

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। कर्बला के शहीदों की याद में रविवार को नम आंखों के साथ चेहल्लुम का जुलूस निकला। पूरे शहर में ‘या हुसैन’ की सदाएं गूंजती रहीं और नौहा-ख्वानी व मातम के बीच लोगों ने कर्बला के शहीदों को खिराज-ए-अकीदत पेश किया। जुलूस को लेकर सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त थे। चेहल्लुम का यह पारंपरिक जुलूस मदरसा बाग मीर पेटू से शुरू हुआ, जो शहर के प्रमुख मार्गों-पुरानी कोतवाली, मुख्य चौक, पुरानी सब्जी मंडी, कटरा और अन्य रास्तों से होता हुआ कर्बला के मैदान पहुंचकर संपन्न हुआ। जुलूस के मार्ग पर जगह-जगह लोगों ने स्वागत किया और श्रद्धालुओं के लिए पेयजल एवं अन्य व्यवस्थाएं भी की गईं। जुलूस में शामिल अंजुमनों ने दर्दभरे नौहे पढ़े और सीनाजनी कर कर्बला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 वफादार साथियों की शहादत को याद किया。

ये भी पढ़ें:शब्बेदारी, नौहा और मातम से गूंज उठा मुस्तफाबाद

शहीदों की याद में कर्बला का संदेश

मौलानाओं ने विभिन्न स्थानों पर तकरीर करते हुए कर्बला की कुर्बानी के संदेश को बयान किया। उन्होंने कहा कि हजरत इमाम हुसैन ने अन्याय, अत्याचार और जुल्म के सामने झुकने के बजाय सत्य और इंसानियत की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनकी शहादत पूरी मानवता के लिए साहस, न्याय और बलिदान की मिसाल है।

जुलूस का माहौल और आयोजन

जुलूस के दौरान दुलदुल विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़क किनारे खड़े रहे। मातमी धुनों और नौहों के बीच माहौल पूरी तरह गमगीन बना रहा। कई स्थानों पर अकीदतमंदों की आंखें छलक उठीं और लोग फूट-फूट कर रोते दिखाई दिए।

इनसाफ और इंसानियत का पैगाम

चेहल्लुम जुलूस के आयोजकों ने कहा कि आज के समय में दुनिया को सबसे अधिक जरूरत आतंकवाद, नफरत और हिंसा के खिलाफ एकजुट होकर इंसानियत का पैगाम फैलाने की है। उन्होंने कहा कि कर्बला का संदेश केवल एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी मानवता को अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े होने की प्रेरणा देता है।

सुरक्षा के व्यापक इंतजाम

चेहल्लुम के जुलूस को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। पूरे जुलूस मार्ग पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। चेहल्लुम के इस जुलूस में आजमगढ़ के अलावा मुबारकपुर, बाराबंकी सहित विभिन्न जनपदों से आई अंजुमनों और अकीदतमंदों ने भी भाग लिया।

सामान्य प्रश्न

चेहल्लुम का जुलूस कब निकाला गया?
चेहल्लुम का जुलूस रविवार को निकाला गया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Azamgarh News Azamgarh Latest News Karbala अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।