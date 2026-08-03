Azamgarh News: ‘या हुसैन’ की सदाओं से गूंजा शहर,कर्बला की शहादत को किया याद
Azamgarh News: आजमगढ़ में कर्बला के शहीदों की याद में रविवार को चेहल्लुम का जुलूस निकला। जुलूस में लोगों ने नौहा-ख्वानी और मातम किया। सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे। मौलानाओं ने तकरीर करते हुए इमाम हुसैन के बलिदान का संदेश दिया। जुलूस में शामिल लोगों ने धार्मिक भावनाओं के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की।
Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। कर्बला के शहीदों की याद में रविवार को नम आंखों के साथ चेहल्लुम का जुलूस निकला। पूरे शहर में ‘या हुसैन’ की सदाएं गूंजती रहीं और नौहा-ख्वानी व मातम के बीच लोगों ने कर्बला के शहीदों को खिराज-ए-अकीदत पेश किया। जुलूस को लेकर सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त थे। चेहल्लुम का यह पारंपरिक जुलूस मदरसा बाग मीर पेटू से शुरू हुआ, जो शहर के प्रमुख मार्गों-पुरानी कोतवाली, मुख्य चौक, पुरानी सब्जी मंडी, कटरा और अन्य रास्तों से होता हुआ कर्बला के मैदान पहुंचकर संपन्न हुआ। जुलूस के मार्ग पर जगह-जगह लोगों ने स्वागत किया और श्रद्धालुओं के लिए पेयजल एवं अन्य व्यवस्थाएं भी की गईं। जुलूस में शामिल अंजुमनों ने दर्दभरे नौहे पढ़े और सीनाजनी कर कर्बला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 वफादार साथियों की शहादत को याद किया。
शहीदों की याद में कर्बला का संदेश
मौलानाओं ने विभिन्न स्थानों पर तकरीर करते हुए कर्बला की कुर्बानी के संदेश को बयान किया। उन्होंने कहा कि हजरत इमाम हुसैन ने अन्याय, अत्याचार और जुल्म के सामने झुकने के बजाय सत्य और इंसानियत की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनकी शहादत पूरी मानवता के लिए साहस, न्याय और बलिदान की मिसाल है।
जुलूस का माहौल और आयोजन
जुलूस के दौरान दुलदुल विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़क किनारे खड़े रहे। मातमी धुनों और नौहों के बीच माहौल पूरी तरह गमगीन बना रहा। कई स्थानों पर अकीदतमंदों की आंखें छलक उठीं और लोग फूट-फूट कर रोते दिखाई दिए।
इनसाफ और इंसानियत का पैगाम
चेहल्लुम जुलूस के आयोजकों ने कहा कि आज के समय में दुनिया को सबसे अधिक जरूरत आतंकवाद, नफरत और हिंसा के खिलाफ एकजुट होकर इंसानियत का पैगाम फैलाने की है। उन्होंने कहा कि कर्बला का संदेश केवल एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी मानवता को अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े होने की प्रेरणा देता है।
सुरक्षा के व्यापक इंतजाम
चेहल्लुम के जुलूस को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। पूरे जुलूस मार्ग पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। चेहल्लुम के इस जुलूस में आजमगढ़ के अलावा मुबारकपुर, बाराबंकी सहित विभिन्न जनपदों से आई अंजुमनों और अकीदतमंदों ने भी भाग लिया।
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