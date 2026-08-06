Azamgarh News: अकीदत के साथ निकाला गया चेहल्लुम का जुलूस

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। अतरौलिया और अंबारी में बुधवार को कर्बला के शहीदों के याद में चेहल्लुम जुलूस अकीदत के साथ निकाला गया। मजलिस के दौरान मौलानाओं की तकरीरें सुनकर लोगों की आंखें नम हो गईं। विभिन्न अंजुमनों में नौहाख्वानी पेश की। अंबारी संवाददाता के अनुसार, कस्बे में बुधवार को शहीदाने करबला की याद में चेहल्लुम का जुलूस निकाला गया। इसके पूर्व मरहूम सैय्यद अमीर जाफर के आवास के समीप मजलिस का आयोजन किया गया। जुलूस देर शाम कर्बला पहुंचा। इस मौके पर मौलाना आरजू हुसैन आब्दी ने कहा कि गमी के पर्व में लोग गमजदा हो जाते हैं। जुलूस गांव के विभिन्न अजाखानों के सामने से होता हुआ माहुल रोड पहुंचा, जहां अजादारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

जुलूस के साथ जुलजना ताजिया, अलम और ताबूत लेकर अजादार चल रहे थे। अजादरों ने फूल-माला चढ़ाकर खिराजे अकीदत पेश की। कई स्थानों पर मौलाना एजाज हुसैन रिजवी, मौलाना एकरार हुसैन, नजफ़ अब्बास ज़ैदी, मौलाना सैय्यद सिब्ते मुर्तजा रिजवी ने कर्बला के मासायब पेश किए। अंजुमन गुंचए नासरूल अजा बड़ागांव, अंजुमन जिन्तुल अजा आलमपुर बाराबंकी, अंजुमन अजादारिया बारा दुअरिया जौनपुर, अंजुमन हुसैनिया अंबारी ने गम भरा नौहा पढ़कर खिराजे अकीदत पेश की। जुलूस का समापन माहुल रोड के पास कर्बला पर किया गया। अतरौलिया संवाददाता के अनुसार, नगर में अकीदत के साथ चेहल्लुम का जुलूस निकाला गया। मजलिस को संबोधित करते हुए जामा मस्जिद कस्बा अतरौलिया के पेश इमाम एवं मदरसा अरबिया फैज ए नइमी सरैया के मौलाना मोहम्मद अब्दुल बारी नइमी आजमी ने कहा कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत के गम में चेहल्लुम मनाया जाता है।