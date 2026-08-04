Azamgarh News: कार सवारों ने कोल्डड्रिंक्स की दुकान से चुराए पांच हजार
Azamgarh News: पवई में रामलीला मंच के पास कोल्डड्रिंक्स की दुकान से रविवार को कार सवारों ने पांच हजार रुपये चुराए। घटना CCTV में कैद हुई। दुकानदार प्रकाश गुप्ता ने पुलिस को तहरीर दी है, जिसके आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
Azamgarh News: पवई, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय बाजार में रामलीला मंच मेन रोड पर स्थित कोल्डड्रिंक्स की दुकान से रविवार को कार सवार पांच हजार रुपये चुराकर फरार हो गए। चोरी की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकानदार की तहरीर पर पुलिस कार सवार के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर जांच में जुटी है। पवई निवासी प्रकाश गुप्ता की पवई बाजार के रामलीला मंच के पास मुख्य मार्ग पर कोल्डड्रिंक्स की दुकान है। रविवार को प्रकाश गुप्ता का भतीजा दुकान पर मौजूद था। शाम छह बजे कालान की ओर से एक कार आकर दुकान पर रुकी। तीन लोग कार से उतरकर दुकान पर पहुंच गए।
दुकान के काउंटर पर बैठे बासू से कोल्डड्रिंक और बिस्किट मांगा। वह सामान निकालने लगा। मौका पाकर युवक दुकान के काउंटर से पांच हजार रुपये चुराकर भाग निकले। कुछ देर बाद प्रकाश गुप्ता ने दुकान में लगा सीसीटीवी फुटेज खंगाला। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद थी। रामप्रकाश गुप्ता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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