Azamgarh News: दो बाइकों में टक्कर के बाद चले ईंट-पत्थर
Azamgarh News: आजमगढ़ के अग्रसेन चौराहे के पास बुधवार रात दो बाइकों के बीच टक्कर के बाद विवाद और मारपीट हुई। सवारों ने एक-दूसरे पर ईट-पत्थर से हमला किया, जिससे अफरातफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, लेकिन पुलिस पहुंचने पर स्थिति सामान्य थी और जांच जारी है।
Azamgarh News: आजमगढ़। शहर के अग्रसेन चौराहे के पास बुधवार की रात दो बाइकों में हुई टक्कर के बाद विवाद हो गया। बाइक सवारों में मारपीट हो गई। दोनों एक-दूसरे पर ईट-पत्थर से चलाने लगे। इससे अफरातफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को पथराव की सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। कोतवाल यादवेंद्र पांडेय ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची तो कोई नहीं मिला। घटना के संबंध में जांच की जा रही है।
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