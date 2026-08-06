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Azamgarh News: कहीं रिमझिम बारिश तो कहीं हुई बूंदाबादी से मौसम हुआ सुहाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। जिले में गुरुवार की भोर से ही कहीं रिमझिम बारिश हो

Azamgarh News: कहीं रिमझिम बारिश तो कहीं हुई बूंदाबादी से मौसम हुआ सुहाना

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। जिले में गुरुवार की भोर से ही कहीं रिमझिम बारिश हो रही है तो कहीं सिर्फ बूंदाबांदी तक ही सीमित रही। अलसुबह से ही आसमान पर बादलों की होने से मौसम सुहाना हो गया। हालांकि अलसुबह से ही आसमान पर बादल छाए हुए हैं। जिससे गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली।जनपद में तीन-चार दिनों से आसमान में बादल मंडरा रहे हैं। बुधवार को सुबह से बादलों के बीच से निकली धूप से जहां लोग गर्मी और उमस से परेशान थे। गुरुवार को भोर से बूंदाबादी शुरू हो गई। इस बीच अधिकतर स्थानों पर सुबह सात बजे तक रिमझिम बारिश हुई।

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बादलों और बारिश के चलते जहां मौसम सुहाना हो गया, वहीं लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली।

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