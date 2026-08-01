Azamgarh News: एड्स विषय सामाजिक जागरूकता गोष्ठी की दी गई जानकारी
Azamgarh News: मंडलीय जिला चिकित्सालय स्थित एआरटी सेंटर के सभागार में दो दिवसीय एचआईवी, एड्स विषय सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रमुख अध
Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। मंडलीय जिला चिकित्सालय स्थित एआरटी सेंटर के सभागार में दो दिवसीय एचआईवी, एड्स विषय सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।इस मौके पर प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर सतीशचंद्र कन्नौजिया ने कहा कि जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से एचआईवी, एड्स के संबंध में सही एवं समुचित जानकारी जन-जन तक पहुंचान, और एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना है। उन्होंने 1097 हेल्पलाइन के प्रचार-प्रसार तथा नियमित रूप से एआरटी दवाओं के सेवन के महत्व पर भी प्रकाश डाला। जिला समाज कल्याण विभाग की तरफ से विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
जागरूकता कार्यक्रम में एनजीओ, कार्यकर्ताओं, पीएलएचआईवी एवं वक्ताओं को प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नोडल अधिकारी डॉ.आरके केशवाहा, डॉ. आरती गुप्ता, डॉ.अंकित सिंह, डॉ. उत्कर्ष सिंह, अन्नू सिंह, अमित यादव, डेटा मैनेजर सोमब्रत, अमित यादव, दिनेश कुमार, विनोद प्रसाद, आलोक यादव, बृजभान यादव, संदीप कुमार, डेजी राय, पूजा राय एवं प्रियंका उपस्थित रहीं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।