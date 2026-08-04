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Azamgarh News: दोबारा मांगी मैनुअल फिटनेस की अनुमति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: शहर से सटे इटौरा में वाहनों की फिटनेस की जांच के लिए दस करोड़ की लागत से बना आटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन एक माह बाद भी नहीं शुरू हो सका है। दूसरी तरफ मैन

Azamgarh News: दोबारा मांगी मैनुअल फिटनेस की अनुमति

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। शहर से सटे इटौरा में करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से तैयार ऑटोमेटेड व्हीकल टेस्टिंग स्टेशन निर्माण पूरा होने के एक माह बाद भी संचालित नहीं हो सका है। दूसरी ओर शासन के निर्देश पर एक जुलाई से व्यावसायिक वाहनों की मैनुअल फिटनेस जांच भी बंद कर दी गई है। इससे वाहन स्वामियों की परेशानी बढ़ गई है। उन्हें वाहनों की फिटनेस जांच के लिए वाराणसी, गोरखपुर समेत आसपास के जिलों के ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन का उद्देश्य

शासन के निर्देशानुसार अब व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस जांच केवल ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पर ही की जानी है। इसी उद्देश्य से इटौरा में लगभग 10 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक ऑटोमेटेड व्हीकल टेस्टिंग स्टेशन का निर्माण कराया गया है। यहां आधुनिक मशीनों के माध्यम से वाहनों के तकनीकी मानकों की जांच कर फिटनेस प्रमाणपत्र जारी किया जाना है। जांच के दौरान वाहन की बॉडी, ब्रेक, सस्पेंशन, उत्सर्जन सहित अन्य तकनीकी पहलुओं का स्वचालित परीक्षण किया जाएगा। हालांकि निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से स्टेशन का संचालन अब तक शुरू नहीं हो सका है। इसका खामियाजा वाहन स्वामियों को भुगतना पड़ रहा है। फिटनेस प्रमाणपत्र बनवाने के लिए उन्हें दूसरे जिलों का रुख करना पड़ रहा है, जिससे अतिरिक्त समय और धन दोनों खर्च हो रहे हैं। वाहन स्वामियों का कहना है कि फिटनेस प्रमाणपत्र बनवाने में पूरा दिन लग जाता है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है।

एआरटीओ (प्रशासन) विष्णुदत्त मिश्रा ने बताया कि इटौरा स्थित ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन का संचालन निजी एजेंसी को करना है, लेकिन उसे अभी तक शासन से लाइसेंस नहीं मिला है। लाइसेंस के साथ आवश्यक आईडी और पासवर्ड उपलब्ध न होने के कारण स्टेशन का संचालन शुरू नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में परिवहन आयुक्त को पत्र भेजकर तीन माह के लिए मैनुअल फिटनेस जांच की अनुमति मांगी गई है।

वाहनों की फिटनेस स्थिति

जिले में 120 से अधिक वाहनों का फिटनेस फेल

जिले में वर्तमान में 120 से अधिक वाहनों का फिटनेस फेल हो चुका है। शासन की तरफ मैनुअल जांच कर फिटनेस बनाने पर रोक लगने के बाद वाहन स्वामियों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। हालांकि विभाग की तरफ से फिटनेस की समस्या को लेकर परिवहन आयुक्त को पत्र भेजा गया है.

सामान्य प्रश्न

इटौरा में ऑटोमेटेड व्हीकल टेस्टिंग स्टेशन क्यों संचालित नहीं हो रहा है?
इटौरा में ऑटोमेटेड व्हीकल टेस्टिंग स्टेशन का संचालन निजी एजेंसी को करना है, लेकिन उसे अभी तक शासन से लाइसेंस नहीं मिला है।
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