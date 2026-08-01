Azamgarh News: आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 6 के शस्त्र लाइसेंस निरस्त
Azamgarh News: आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए छह शस्त्र धारकों के लाइसेंस को जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने निरस्त कर दिया। उन्होंने यह कार्रवाई एसएसपी अनिल
Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए छह शस्त्र धारकों के लाइसेंस को जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने निरस्त कर दिया। उन्होंने यह कार्रवाई एसएसपी अनिल कुमार की संस्तुति के आधार पर की है।आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त शस्त्र धारकों के खिलाफ अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत जिले में अब तक जिला प्रशासन की तरफ से 57 शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं। एसएसपी की रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ने जिन लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए हैं, उनमे अशफाक अहमद ग्राम खुटवा चक खुटवा थाना मेंहनगर, सूर्यदेव यादव ग्राम अजगरा मगर्वी थाना रौनापार, बृजेश सिंह ग्राम तुलापुर थाना रौनापार, शिव कुमार ग्राम जोकहरा थाना रौनापार,आलम ग्राम मुहम्मदपुर थाना बिलरियागंज एवं बसी उर्हमान ग्राम गुलवा गौरी थाना बिलरियागंज शामिल हैं।
एसएसपी ने कहा कि इन सभी के विरुद्ध हत्या के प्रयास, मारपीट, धमकी, गैंगस्टर एक्ट, एससीएसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं या न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की लगातार निगरानी की जा रही है। जिन व्यक्तियों के पास शस्त्र होने से जनसुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने की आशंका है, उनके विरुद्ध भविष्य में भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
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