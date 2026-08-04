Azamgarh News: आदेश 18 घंटा का, बमुश्किल मिल रही सात घंटे बिजली
Azamgarh News: संजरपुर के फूलपुर क्षेत्र में ग्रामीणों को शासन द्वारा निर्धारित 18 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। कई गांवों में बमुश्किल 7 घंटे ही बिजली मिल रही है, जिससे किसानों की फसलें प्रभावित हो रही हैं। ग्रामीणों में आक्रोश है और वे बिजली अधिकारियों से पुनः 20 घंटे बिजली की आपूर्ति की मांग कर रहे हैं।
Azamgarh News: संजरपुर, हिन्दुस्तान संवाद। शासन की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली देने का जहां आदेश है, वहीं फूलपुर क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों में बमुश्किल सात घंटे ही बिजली मिल रही है। अघोषित बिजली कटौती को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्राम पंचायत कोठिया समेत आधा दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों में पहले फूलपुर सब स्टेशन के उपकेंद्र बस्ती फीडर से बिजली की आपूर्ति होती थी। उपभोक्ताओं को 20 घंटे बिजली मिलती थी। ग्रामीणों का कहना है कि इधर जब से रानी की सराय विद्युत उपकेंद्र से बिजली आपूर्ति शुरू हुई तो तब ये बमुश्किल सात घंटे ही क्षेत्र में बिजली मिल रही है।
प्रधान राजाराम यादव समेत अन्य ग्रामीणों का कहना है कि बिजली आने-जाने का कोई समय निर्धारित नहीं है। कभी आधा और कभी एक घंटे के अंतराल में बिजली कट जा रही है। जिससे किसानों के खेतों में धान समेत अन्य फसलों की सिंचाई प्रभावित हो रही है। भीषण गर्मी और उमस से सभी लोग बेहाल है। ग्राम पंचायत कोठियां, फरिद्दुनपुर समेत अन्य गांवों के ग्रामीणों में लालता पाठक, अभिमन्यु पांडेय, मिंटू पाठक, अभिषेक पाठक उर्फ सानू, विकास पाठक, चुन्नू पाठक, रामबचन यादव, सुबाष यादव आदि लोगों ने विभागीय अधिकारियों से फूलपुर स्टेशन से विद्युत आपूर्ति की मांग की है।
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