Azamgarh News: पत्नी से विवाद के बाद युवक ने घर के भीतर लगाई फांसी, मौत

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के खालिसपुर गांव में गुरुवार की सुबह पत्नी से विवाद के बाद युवक ने कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद फांसी लगाकर जान दे दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवजा तोड़कर शव बाहर निकाला। युवक शराब पीने का आदती था। नशे की हालत में मारपीट करता था। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के खालिसपुर गांव निवासी 30 वर्षीय हरि प्रसाद मौर्य मुंबई में रहता था। दो माह पूर्व वह घर आया था। पत्नी-बच्चों को मारपीट कर घर से निकाल दिया। उसकी पत्नी निधी मौर्य बच्चों के साथ अपने मायके अंबेडकर नगर जनपद के जैतपुर चली गई थी।

बुधवार को हरि प्रसाद ने फोन कर पत्नी बच्चों को बुलाया। शाम को दंपति में विवाद हुआ था। आस-पास के लोगों ने विवाद शांत कराया। सूचना पर डायल 112 की पुलिस भी पहुंची थी। गुरुवार की सुबह हरिप्रसाद पत्नी को पीटने लगा। जिस पर वह बच्चों के साथ घर से निकल गई। हरिप्रसाद ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। करीब नौ बजे पत्नी घर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। उसने कई बार आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जंगला से झांककर देखा तो हरिप्रसाद का शव साड़ी के सहारे फंदे से लटक रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोग पहुंच गए। सूचना पुलिस को दी। पुलिस के पहुंचने पर दरवाजा तोड़कर शव बाहर निकाला गया। हरि प्रसाद के दो बेटे हैं। घटना के बाद से पत्नी रो-रो कर बेहाल है।