Azamgarh News: घर में सो रही छात्रा की संर्प दंश से मौत
Azamgarh News: अतरौलिया थाना क्षेत्र के मठिया जप्ती माफी गांव में 12 वर्षीया राजनंदनी की सर्प दंश से मौत हो गई। मां और छोटी बहन के साथ सो रही राजनंदनी अचानक बेड से गिरी। परिजनों ने उसकी दाहिनी हाथ में सर्प के काटने का निशान देख कर अस्पताल ले गए, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया।
Azamgarh News: अतरौलिया, आजमगढ़। अतरौलिया थाना क्षेत्र के मठिया जप्ती माफी गांव में घर में सो रही छात्रा 12 वर्षीया राजनंदनी पुत्री चंदन कुमार की सर्प दंश से मौत हो गई। उसके बगल में ही मां सुनीता, छोटी बहन श्रेयांशी भी बेड पर सो रही थी। मंगलवार की भोर में वह अचानक बेड से नीचे गिर गई। मां ने बेटी राजनंदनी की तबीयत खराब होने की आशंका व्यक्त करते हुए परिजनों को बताया। परिजनों ने उसके दाहिने हाथ में सर्प के डसने का निशान देखा तो वे तत्काल छात्रा को लेकर अंबेडकर नगर जिले के बसखारी स्थित एक निजी अस्पताल पर लेकर गए।
जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। राजनंदनी पूर्व माध्यमिक विद्यालय उपटापार बांसगांव में कक्षा छह की छात्रा थी। उसके पिता चंदन कुमार जयपुर में प्राइवेट नौकरी करते हैं। छात्रा की मौत से परिवार में कोहराम मच गया।
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