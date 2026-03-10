Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

55 की उम्र में सातवीं शादी की तैयारी, रोकने की गुहार लेकर थाने पहुंचा नाबालिग बेटा

Mar 10, 2026 09:00 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आजमगढ़ में एक नाबालिग लड़का अपने पिता की सातवीं शादी रोकने के लिए थाने पहुंचा। बेटे का आरोप है कि पिता ने शादी के लिए जमीन गिरवी रख दी और 50 हजार का कर्ज लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

55 की उम्र में सातवीं शादी की तैयारी, रोकने की गुहार लेकर थाने पहुंचा नाबालिग बेटा

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह गए। यहां एक नाबालिग बेटा अपने 55 साल के पिता की 'शादी की लत' से परेशान होकर पुलिस की शरण में पहुंचा है। बेटे का आरोप है कि उसके पिता अब सातवीं बार दूल्हा बनने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने घर की जमीन तक गिरवी रख दी है। थाने पहुंचे बेटे की मां ने सातवीं शादी करने जा रहे व्यक्ति से तीसरी शादी की थी।

थाने पहुंचा बेटा, सुनाई आपबीती

मामला अहरौला थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां रहने वाला शनि 12वीं का छात्र है, सोमवार को बिलखते हुए थाने पहुंचा। उसने पुलिस अधिकारियों को बताया कि उसके पिता अमरजीत मौर्य अब तक छह शादियां कर चुके हैं। अब वे सातवीं बार शादी करने की फिराक में हैं। बेटे ने गुहार लगाई कि उसके पिता को रोका जाए, वरना उनका पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा।

ये भी पढ़ें:लखनऊ में डबल मर्डर: मां-बेटे की हत्या, महिला की रेप के बाद वारदात की आशंका

शादी के लिए गिरवी रखी जमीन और लिया कर्ज

नाबालिग बेटे ने पुलिस को बताया कि उसके पिता ने सातवीं शादी के लिए किसी व्यक्ति से करीब 50 हजार रुपये एडवांस में उधार लिए हैं। यही नहीं, अपनी पिछली शादियों और शौक के चक्कर में पिता परिवार की आधी से ज्यादा जमीन पहले ही गिरवी रख चुके हैं।

शनि ने बताया कि वह अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, लेकिन पिता के कर्ज को चुकाने के लिए उसे पढ़ाई छोड़कर मजदूरी तक करनी पड़ रही है। जब वह परीक्षा देने के लिए घर लौटा, तो उसे पता चला कि पिता एक और नई मां लाने की तैयारी में जुटे हैं।

ये भी पढ़ें:वाराणसी एयरपोर्ट पर 25 करोड़ का गांजा बरामद, बैंकॉक से आए गुजराती युवक गिरफ्तार
ये भी पढ़ें:मासूम को दबोचकर भाग रहे तेंदुए से भिड़ी मां, मौत के जबड़े से छीना बेटा

इलाके में चर्चा का विषय

यह मामला पूरे आजमगढ़ में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। गांव के प्रधान शत्रुघ्न कनौजिया ने भी पुष्टि की है कि अमरजीत मौर्य पहले भी कई शादियां कर चुके हैं और उनकी इस आदत से पूरा परिवार और गांव के लोग परेशान हैं। बताया जा रहा है कि उनकी कई पत्नियां उन्हें छोड़कर जा चुकी हैं, लेकिन वे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।

पुलिस की कार्रवाई

अहरौला थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि उन्हें नाबालिग बेटे की ओर से तहरीर मिली है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। दोनों पक्षों (पिता और पुत्र) को थाने बुलाकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं। 

और पढ़ें
Azamgarh Azamgarh News Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |