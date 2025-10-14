Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsazamgarh jail superintendent suspended after inmate hacked into jail account and withdrew 52 lakh rupees

आजमगढ़ जेल के सुपरिटेंडेंट सस्पेंड, बंदी ने जेल के खाते में सेंध लगा निकाल लिए थे 52 लाख

मई 2024 में रामजीत यादव वरिष्ठ जेल सुपरिटेंडेंट के नाम से संचालित सरकारी बैंक खाते की पासबुक चुरा लाया था। उसने चेक पर फर्जी दस्तखत कर चौक स्थित केनरा बैंक से लाखों रुपये निकाल लिये। मामले में जिला कारागार के अफसरों की भी भूमिका संदिग्ध है। अब इस मामले में जेल सुपरिटेंडेंट सस्पेंड हो गए हैं।

Ajay Singh संवाददाता, लखनऊTue, 14 Oct 2025 09:53 AM
share Share
Follow Us on
आजमगढ़ जेल के सुपरिटेंडेंट सस्पेंड, बंदी ने जेल के खाते में सेंध लगा निकाल लिए थे 52 लाख

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला कारागार के अधीक्षक (Jail Superintendent) आदित्य कुमार को सस्पेड कर दिया गया है। आजमगढ़ जेल में एक बंदी ने जेल सुपरिटेंडेंट के फर्जी दस्तखत से जेल के बैंक खाते में सेंध लगा दी थी। उसने 17 महीने में धीरे-धीरे करके 52 लाख से अधिक रुपए निकाल लिए थे। करीब 25 बार जेल की चेकबुक से फर्जी दस्तखत के जरिए उसने रुपए निकाले। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी रामजीत यादव उर्फ संजय सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार आरोपियों में जेल का वरिष्ठ सहायक और चौकीदार भी शामिल है।

जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं और अपने पदीय कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन में विफल पाए जाने के कारण की गई है। उत्तर प्रदेश के कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं विभाग ने यह कार्रवाई की है। यह जानकारी देते हुए अपर महानिरीक्षक कारागार धर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि जिला कारागार, आजमगढ़ के केनरा बैंक खाता से जनवरी 2024 से 10 अक्टूबर, 2025 के बीच विभिन्न चेकों के माध्यम से धनराशि अवैध रूप से निकाली गई थी। उन्हें इस वित्तीय अनियमितता के लिए प्रथमदृष्टया उत्तरदायी पाया गया है। इस गंभीर अनियमितता के दृष्टिगत आदित्य कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से संबंध किया गया है।

ये भी पढ़ें:बंदी ने जेल के खाते में लगा दी सेंध, 52 लाख निकालकर कराई बहन की शादी; खरीदी बाइक

कैसे क्या हुआ?

एसपी सिटी मधुवन कुमार सिंह ने बताया कि मई 2024 में रामजीत यादव वरिष्ठ जेल अधीक्षक के नाम से संचालित सरकारी बैंक खाते की पासबुक चुरा लाया था। चेक पर फर्जी दस्तखत कर उसने चौक स्थित केनरा बैंक से लाखों रुपये निकाल लिये। मामले में जिला कारागार के अफसरों की भी भूमिका संदिग्ध है। जेल से छूटने के बाद आरोपी चुराई गई चेकबुक पर जेल अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर 17 माह तक रुपये निकालते रहे और जेल अफसरों को इसकी भनक तक नहीं लगी। जबकि बैंक से जेल अधीक्षक के मोबाइल पर लगातार रुपये निकाले जाने का मैसेज भी जाता रहा। वरिष्ठ जेल अधीक्षक के सरकारी बैंक खाते से निकाले गए रुपये से बंदी रामजीत ने अपनी बहन की शादी की थी। शादी में 25 लाख रुपये खर्च हुए थे। उसने 10 लाख से कर्ज चुकाया और 3.75 लाख रुपये की बुलेट भी खरीदी थी। 52.85 लाख रुपये अन्य आरोपियों ने बंदरबाट कर ली थी।

ये भी पढ़ें:आजम खान को वाई कैटेगरी वापस मिली, जेल से बाहर आते ही बहाल हुई सुरक्षा

जिला कारागार से छूटने के दूसरे दिन से ही बंदी रामजीत ने वरिष्ठ जेल अधीक्षक के बैंक खाते से फ्राड कर रुपये निकालने शुरू कर दिए थे। 17 माह बाद घटना की जानकारी होने पर शुक्रवार को नगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जांच की तो पूरा मामला खुल गया। खाते से कुल 52.85 लाख रुपये 17 माह में निकाले गए थे। दहेज हत्या मामले में रामजीत यादव 20 मई 2024 को जेल से जमानत पर छूटा था। दूसरा बंदी शिवशंकर हत्या के आरोप में जेल में बंद था। दोनों जेल में निरुद्ध रहते हुए लेखा कार्यालय में वरिष्ठ सहायक मुशीर अहमद के राइटर के रूप में काम करते थे। मुशीर अहमद और लेखा कार्यालय के चौकीदार अवधेश कुमार पांडेय की मिलीभगत से दोनों ने चेकबुक चुरा ली। रामजीत के पास जेल की फर्जी मुहर थी। चेक पर वरिष्ठ जेल अधीक्षक की मुहर और फर्जी हस्ताक्षर कर वह रुपये को अपने खाते में ट्रांसफर कराता था।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Azamgarh Azamgarh News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |