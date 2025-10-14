आजमगढ़ जेल के सुपरिटेंडेंट सस्पेंड, बंदी ने जेल के खाते में सेंध लगा निकाल लिए थे 52 लाख

मई 2024 में रामजीत यादव वरिष्ठ जेल सुपरिटेंडेंट के नाम से संचालित सरकारी बैंक खाते की पासबुक चुरा लाया था। उसने चेक पर फर्जी दस्तखत कर चौक स्थित केनरा बैंक से लाखों रुपये निकाल लिये। मामले में जिला कारागार के अफसरों की भी भूमिका संदिग्ध है। अब इस मामले में जेल सुपरिटेंडेंट सस्पेंड हो गए हैं।

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला कारागार के अधीक्षक (Jail Superintendent) आदित्य कुमार को सस्पेड कर दिया गया है। आजमगढ़ जेल में एक बंदी ने जेल सुपरिटेंडेंट के फर्जी दस्तखत से जेल के बैंक खाते में सेंध लगा दी थी। उसने 17 महीने में धीरे-धीरे करके 52 लाख से अधिक रुपए निकाल लिए थे। करीब 25 बार जेल की चेकबुक से फर्जी दस्तखत के जरिए उसने रुपए निकाले। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी रामजीत यादव उर्फ संजय सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार आरोपियों में जेल का वरिष्ठ सहायक और चौकीदार भी शामिल है।

जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं और अपने पदीय कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन में विफल पाए जाने के कारण की गई है। उत्तर प्रदेश के कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं विभाग ने यह कार्रवाई की है। यह जानकारी देते हुए अपर महानिरीक्षक कारागार धर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि जिला कारागार, आजमगढ़ के केनरा बैंक खाता से जनवरी 2024 से 10 अक्टूबर, 2025 के बीच विभिन्न चेकों के माध्यम से धनराशि अवैध रूप से निकाली गई थी। उन्हें इस वित्तीय अनियमितता के लिए प्रथमदृष्टया उत्तरदायी पाया गया है। इस गंभीर अनियमितता के दृष्टिगत आदित्य कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से संबंध किया गया है।

कैसे क्या हुआ? एसपी सिटी मधुवन कुमार सिंह ने बताया कि मई 2024 में रामजीत यादव वरिष्ठ जेल अधीक्षक के नाम से संचालित सरकारी बैंक खाते की पासबुक चुरा लाया था। चेक पर फर्जी दस्तखत कर उसने चौक स्थित केनरा बैंक से लाखों रुपये निकाल लिये। मामले में जिला कारागार के अफसरों की भी भूमिका संदिग्ध है। जेल से छूटने के बाद आरोपी चुराई गई चेकबुक पर जेल अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर 17 माह तक रुपये निकालते रहे और जेल अफसरों को इसकी भनक तक नहीं लगी। जबकि बैंक से जेल अधीक्षक के मोबाइल पर लगातार रुपये निकाले जाने का मैसेज भी जाता रहा। वरिष्ठ जेल अधीक्षक के सरकारी बैंक खाते से निकाले गए रुपये से बंदी रामजीत ने अपनी बहन की शादी की थी। शादी में 25 लाख रुपये खर्च हुए थे। उसने 10 लाख से कर्ज चुकाया और 3.75 लाख रुपये की बुलेट भी खरीदी थी। 52.85 लाख रुपये अन्य आरोपियों ने बंदरबाट कर ली थी।