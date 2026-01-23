Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsAzamgarh A man became enraged when traffic was stopped for Deputy CM Keshav
डिप्टी सीएम केशव के लिए ट्रैफिक रोकने पर भड़का शख्स, खरी-खोटी सुनाने लगा

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के लिए ट्रैफिक रोकने पर शख्स भड़क गए। वह व्यवस्था पर सवाल करते हुए खरी-खोटी सुनाने लगा। इसका वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता रहा।

Jan 23, 2026 09:39 pm ISTDeep Pandey आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता।
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में गुरुवार को शहर से सटे शाहगढ़ में आयोजित जनचौपाल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के जाने के लिए ट्रैफिक रोकने पर एक शख्स भड़क गया। वह व्यवस्था पर सवाल करते हुए खरी-खोटी सुनाने लगा। इसका वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता रहा। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में यह दिख रहा है कि पुलिस ने आजमगढ़-मऊ हाईवे पर दोनों तरफ ट्रैफिक रोक रखा है।इससे हाईवे जाम लग जाता है। इससे गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती है। इस दौरान एक शख्स वहां खड़े पुलिसकर्मियों के पास पहुंचता है। वह वहां तैनात पुलिस कर्मचारियों से कहने लगता है कि क्यों ट्रैफिक रोका गया है। पुलिस के मंत्री का नाम लेने पर वह भड़क जाता है।

मेरे साथ गाड़ी में बीमार बच्चा है

वीडियो में वह शख्ख कहते हुए दिख रहा है कि मंत्री हमारी सहूलियत के लिए हैं या दुर्दशा के लिए। मंत्री हमसे हैं, हम मंत्री से नहीं हैं। ट्रैफिक रोकने से लोग परेशान हो रहे हैं। किसी को अस्पताल जाना है, किसी को कहीं और। मेरे साथ गाड़ी में बीमार बच्चा है। उसे अस्पताल ले जाना है। इसके बाद वहां मौजूद पुलिस पर किसी पर बात करती हुई दिखाई देती है। पुलिस फोन पर किसी को युवक की परेशानी के बारे में बताते हुए भी दिखाई देता है। इसके कुछ देर बाद युवक का गुस्सा देख पुलिस ने ट्रैफिक छोड़ दिया।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
