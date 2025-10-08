Azam will meet Akhilesh alone; Said I dont want a third person. Where were everyone when my wife was crying? अखिलेश से अकेले मिलेंगे आजम; कहा- कोई तीसरा नहीं चाहिए, बीवी रो रही थी तब कहां थे सब, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAzam will meet Akhilesh alone; Said I dont want a third person. Where were everyone when my wife was crying?

अखिलेश से अकेले मिलेंगे आजम; कहा- कोई तीसरा नहीं चाहिए, बीवी रो रही थी तब कहां थे सब

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आज़म ख़ान ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुलाकात से पहले खुलकर प्रतिक्रिया दी है। आजम ने कहा कि हा- कोई तीसरा नहीं चाहिए। बीवी रो रही थी तब कहां थे सब।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 01:02 PM
share Share
Follow Us on
अखिलेश से अकेले मिलेंगे आजम; कहा- कोई तीसरा नहीं चाहिए, बीवी रो रही थी तब कहां थे सब

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आज़म ख़ान ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुलाकात से पहले खुलकर प्रतिक्रिया दी है। आजम ख़ान ने कहा कि अखिलेश यादव के आने से उन्हें खुशी होगी और यह उनके लिए सम्मान की बात है। आज़म ख़ान ने कहा कि सोचने की कोई बात नहीं है। वो आएंगे, और मुझे सम्मान मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार आ रहे हैं। मेरे तन-मन पर उनका हक़ है। वो आएंगे तो मुझे खुशी होगी, मेरा सम्मान बढ़ेगा।

अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में आजम खान से जब पूछा गया कि वे चाहते हैं कि सिर्फ़ अखिलेश यादव ही आएं, तो उन्होंने थोड़े तल्ख़ अंदाज़ में जवाब दिया। आजम ख़ान ने कहा कि मैं सिर्फ़ उन्हीं से मिलूंगा, दूसरे मुझसे क्यों मिलें? इतने दिनों से मेरे परिवार के बारे में किसने पूछा? मेरी बीवी ईद पर अकेली रो रही थी, कोई आया क्या? किसी का फ़ोन आया क्या? तो अब क्यों आएं?

आजम खान ने मीडिया से कहा कि सुना है आ रहे हैं, आप लोगों से ही सुना है...। आ रहे हैं, अच्छी बात है। मुझसे मिलने आ रहे हैं। मेरी सेहत के बारे में हालचाल लेंगे। मुझसे ही मिलेंगे और सिर्फ मुझसे ही। कहा कि यह उनका बड़प्पन है एक बकरी चोर-भैंस चोर से मिलने आ रहे हैं।

ये भी पढ़ें:अखिलेश को बरेली में नो एंट्री, आजम से मिलने अब एयरपोर्ट से सीधे रामपुर जाएंगे

अखिलेश से गिले-शिकवे दूर होने के सवाल पर आजम ने कहा कि यह बात मैं आपको बताऊंगा, इतना हल्का समझा है मुझे। सांसद मोहिब्बुल्ला पर फिर तंज कसते हुए, बोले-उनकी बात मत करो। आजम ने कहा कि मेरी दरख्वास्त है कि कोई मेरा ये घर खरीद ले। मैं मुर्गी चोर..बकरी चोर..कहां से भरूंगा 34 लाख जुर्माना। मुझ पर 114 मुकदमें हैं, मेरे परिवार पर साढ़े तीन सौ केस हैं, मुझसे जो भी मिलने आ रहा है, उसका बड़प्पन है। उन्होंने फिर दोहराया कि मैं रामपुर का टिकट नहीं दिलवा सका तो मुरादाबाद का कैसे कटवा देता।

Up News Azam Khan Akhilesh Yadav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |