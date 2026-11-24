यूपी विधानसभा चुनाव: असदुद्दीन ओवैसी पर व्यंग्य करते हुए आजम खान ने कहा कि वे बैरिस्टर हैं, इसलिए हो सकता उन्होंने अपने भाई के मामले में वकालतनामा लगाया होगा जिससे वे बरी हो गए।

समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता आजम खान ने अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को उनकी तरह तल्ख लहजे में जवाब दिया है। हाल ही में जमानत पर जेल से रिहा हुए आजम खान ने एक इंटरव्यू के दौरान असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पर तीखा तंज कसा है। आजम खान ने कहा कि वे अपने मुकदमों में 'बैरिस्टर साहब' (असदुद्दीन ओवैसी) के एक वकालतनामे के लिए तरसते रहे, जबकि 'पुलिस हटा लो' जैसे बयान देने वाले उनके भाई बरी हो गए।

अकबरुद्दीन ओवैसी के बरी होने और वकालतनामे पर तंज इंटरव्यू के दौरान जब आजम खान से विपक्षी नेताओं द्वारा उन पर की जा रही टिप्पणियों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बिना नाम लिए अकबरुद्दीन ओवैसी के पुराने विवादित बयान ('15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो') का जिक्र किया। आजम खान ने कहा कि ऐसे बयान देने वाले लोग बरी हो जाते हैं, जबकि उन पर किसी अधिकारी को 'तनखैया' सिर्फ कहने जैसे 'झूठे' आरोप लगाकर मुकदमे चलाए जा रहे हैं।

असदुद्दीन ओवैसी पर व्यंग्य करते हुए आजम खान ने कहा कि वे बैरिस्टर हैं, इसलिए हो सकता उन्होंने अपने भाई के मामले में वकालतनामा लगाया होगा जिससे वे बरी हो गए। आजम खान ने तंज भरे लहजे में कहा कि उनके ऊपर इतने सारे मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन 'बैरिस्टर साहब' ने एक भी मामले में वकालतनामा नहीं लगाया और केवल दुआ करके चले गए। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकील भी बैरिस्टर नहीं हैं, इसलिए वे बैरिस्टर ओवैसी की काबिलियत वाले एक वकालतनामे का इंतजार करते रहे, उसके लिए तरसते रहे।

अकबरुद्दीन ओवैसी विवादित बयान मामले में कैसे बरी हुए? दरअसल अकबरुद्दीन ओवैसी को उनके 2012 के विवादित “15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो” भाषण से जुड़े दो हेट-स्पीच मामलों में 13 अप्रैल 2022 को हैदराबाद की स्पेशल कोर्ट ने बरी किया था।

2012 में निजामाबाद और निरमल में दिए गए भाषणों में उन्होंने कहा था कि “15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम बता देंगे किसमें कितना दम है।” इसके बाद उन पर दो अलग-अलग मामले दर्ज हुए थे।

सीआईडी ने निजामाबाद मामले की जांच के बाद 2016 में आरोपपत्र दाखिल किया था। ओवैसी इस मामले में करीब 40 दिन जेल में भी रहे थे, लेकिन 2022 में अदालत ने उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया।

अदालत ने पाया कि पुलिस की ओर से पेश किया गया वीडियो भाषण का पूरा नहीं था; उसमें विवादित बयानों के पहले और बाद के हिस्से नहीं थे। वीडियो में क्रम और निरंतरता भी नहीं थी, इसलिए अदालत ने उसे भरोसेमंद सबूत नहीं माना।

भाषण करीब एक घंटे से ज्यादा का था, जबकि कोर्ट में उसका छोटा-सा चुनिंदा हिस्सा ही पेश हुआ था। अदालत का मानना था कि बिना संदर्भ के उठाए गए अंश से भाषण का पूरा अर्थ या उद्देश्य स्थापित नहीं हो सकता।

अखिलेश यादव से रिश्तों और जेल यात्रा पर दी सफाई असदुद्दीन ओवैसी और अन्य राजनीतिक विरोधियों की तरफ से यह आरोप लगाए जाने पर कि मुसीबत की घड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान को अकेला छोड़ दिया, आजम खान ने अपने और अखिलेश के रिश्तों को पूरी तरह स्पष्ट किया।

उन्होंने कहा कि अगर इतने मुकदमे खुद अखिलेश यादव पर भी होते, तो उनका भी वही हाल होता जो उनका हुआ है। आजम खान के मुताबिक, इन मुकदमों से लड़ने के लिए उन्हें अदालतों और वकीलों की जरूरत थी, न कि किसी व्यक्ति की महज हमदर्दी की। उन्होंने स्पष्ट किया कि अखिलेश यादव के साथ उनका रिश्ता ऐसा है जिसे कोई चाहकर भी खत्म नहीं कर सकता और जब उन्हें खुद पार्टी नेतृत्व से कोई शिकायत नहीं है, तो बाहरी लोगों को इस पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है।