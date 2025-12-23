Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAzam was the senior but Akhilesh was made CM Pankaj Chaudhary called the PDA family party alliance
सीनियर आजम थे, अखिलेश को बनाया सीएम; पंकज चौधरी ने PDA को पारिवारिक दल अलायंस बताया

सीनियर आजम थे, अखिलेश को बनाया सीएम; पंकज चौधरी ने PDA को पारिवारिक दल अलायंस बताया

संक्षेप:

यूपी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि 2012 में पार्टी में वरिष्ठ नेता आजम खान मौजूद होने के बावजूद अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो सपा की आंतरिक कार्यशैली को दर्शाता है। उन्होंने PDA को पारिवारिक दल अलायंस बताया है।

Dec 23, 2025 01:48 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

समाजवादी पार्टी के भीतर नेतृत्व चयन को लेकर भाजपा ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि 2012 में पार्टी में वरिष्ठ नेता आजम खान मौजूद होने के बावजूद अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो सपा की आंतरिक कार्यशैली को दर्शाता है। उन्होंने PDA को ‘पारिवारिक दल अलायंस’ बताते हुए कहा कि विपक्ष लोकतंत्र की बात करता है, जबकि वास्तविक लोकतांत्रिक परंपरा केवल भाजपा में ही देखने को मिलती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यूपी BJP के अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी की पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा, 'पीडीए का मतलब समय-समय पर बदलते रहते हैं। लेकिन मेरी समझ से पीडीए का मतलब पारिवारिक दल अलांयस है। एनडी में जो अलांयस है उसमें जितने दल सम्मलित है वह सब पारिवारिक दल हैं। यूपी, बिहार, बंगाल समेत हर जगह पारिवारिक दल है। जहां तक पीडीए की बात है। 1992 में सपा का रजिस्ट्रेशन हुआ और पार्टी आई है। 1984 में कल्याण सिंह को हमारी दल ने नेता विरोधी दल बनाने का काम किया। 1991 में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। पिछले तीन बार से पार्टी ने नरेंद्र मोदी को पीएम बनाया। वहीं, साल 2012 जब फिर नया मुख्यमंत्री बनाने का समय आया तो अखिलेश यादव को सीएम बनाया गया। जबकि उस समय आजम खान उस समय सपा के वरिष्ठ नेता थे लेकिन उन्होंने नहीं बनाया।'

ये भी पढ़ें:बीजेपी वर्कर हमेशा तैयार, लखनऊ में पहली बड़ी बैठक के बाद पंकज चौधरी के तीखे तेवर

25 से 31 तक मनाया जाएगा सुशासन दिवस

पंकज चौधरी ने कहा, 'यूपी का अध्यक्ष होना गौरव का विषय है। मेरे काम करने का तरीका है। सबको लेकर चलता हूं। प्रदेश में टीम में सभी कार्यकर्ता को साथ लेकर चलता है। कार्यकर्ता के मान सम्मान की चिंता करूंगा। अटल शताब्दी समारोह का कार्यक्रम चल रहा है। 25 से 31 तक सुशासन दिवस मनाया जाएगा। सभी विधानसभा के अटल स्मृति दिवस मनाया जाएगा।'

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे। पंडित दीनदयाल, श्यामा प्रसाद और अटल की प्रतिमा लगाई गई है। प्रधानमंत्री एक बड़ी जनसभा करेंगे। 26 को वीर बाल मनाएंगे। एसआईआर कार्यक्रम में बढ़चढ़ कर भाग लेंगे। कोई वोटर छूटे नहीं और कोई फर्जी जुड़े नहीं।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Lucknow Lucknow News Lucknow Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |