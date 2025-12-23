सीनियर आजम थे, अखिलेश को बनाया सीएम; पंकज चौधरी ने PDA को पारिवारिक दल अलायंस बताया

संक्षेप: यूपी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि 2012 में पार्टी में वरिष्ठ नेता आजम खान मौजूद होने के बावजूद अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो सपा की आंतरिक कार्यशैली को दर्शाता है। उन्होंने PDA को पारिवारिक दल अलायंस बताया है।

समाजवादी पार्टी के भीतर नेतृत्व चयन को लेकर भाजपा ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि 2012 में पार्टी में वरिष्ठ नेता आजम खान मौजूद होने के बावजूद अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो सपा की आंतरिक कार्यशैली को दर्शाता है। उन्होंने PDA को ‘पारिवारिक दल अलायंस’ बताते हुए कहा कि विपक्ष लोकतंत्र की बात करता है, जबकि वास्तविक लोकतांत्रिक परंपरा केवल भाजपा में ही देखने को मिलती है।

यूपी BJP के अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी की पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा, 'पीडीए का मतलब समय-समय पर बदलते रहते हैं। लेकिन मेरी समझ से पीडीए का मतलब पारिवारिक दल अलांयस है। एनडी में जो अलांयस है उसमें जितने दल सम्मलित है वह सब पारिवारिक दल हैं। यूपी, बिहार, बंगाल समेत हर जगह पारिवारिक दल है। जहां तक पीडीए की बात है। 1992 में सपा का रजिस्ट्रेशन हुआ और पार्टी आई है। 1984 में कल्याण सिंह को हमारी दल ने नेता विरोधी दल बनाने का काम किया। 1991 में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। पिछले तीन बार से पार्टी ने नरेंद्र मोदी को पीएम बनाया। वहीं, साल 2012 जब फिर नया मुख्यमंत्री बनाने का समय आया तो अखिलेश यादव को सीएम बनाया गया। जबकि उस समय आजम खान उस समय सपा के वरिष्ठ नेता थे लेकिन उन्होंने नहीं बनाया।'

25 से 31 तक मनाया जाएगा सुशासन दिवस पंकज चौधरी ने कहा, 'यूपी का अध्यक्ष होना गौरव का विषय है। मेरे काम करने का तरीका है। सबको लेकर चलता हूं। प्रदेश में टीम में सभी कार्यकर्ता को साथ लेकर चलता है। कार्यकर्ता के मान सम्मान की चिंता करूंगा। अटल शताब्दी समारोह का कार्यक्रम चल रहा है। 25 से 31 तक सुशासन दिवस मनाया जाएगा। सभी विधानसभा के अटल स्मृति दिवस मनाया जाएगा।'