आजम थे, आजम हैं और आजम रहेंगे, रामपुर में बोले अखिलेश यादव, कहा-सपा पूरा करेगी उनका सपना
रामपुर में आजम खान से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट डाली। आजम ने लिखा, आजम थे, आजम हैं और आजम रहेंगे। उन्होंने कहा, आजम के सपनों को सपा पूरा करेगी।
Akhilesh Yadav: जेल में बंद आजम खान से अखिलेश की मुलाकात के बाद रामपुर में सियासी पारा हाई हो गया है। जेल में आजम से मिलकर वापस लौटे अखिलेश यादव ने रामपुर की धरती से कहा, आज़म खान साहब के लिए हमारा यही ऐलान है, जो आज़म थे, वो आज़म हैं, वो आज़म रहेंगे। जेल में हुई मुलाकात पर अखिलेश ने कहा, आजम से उनकी बातचीत अच्छी रही। उन्होंने कहा, वो स्वस्थ हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ रहें और जल्दी ही उनको न्याय मिले। उन्होंने बताया कि आजम ने उन्हें कुछ सुझाव दिए हैं जो उन्होंने अपने पास रख लिए हैं।
पूर्व सीएम ने कहा, 'आजम खान ने विश्वविद्यालय, शिक्षा और युवाओं का भविष्य बनाने के लिए जो सपना देखा था, उसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरा करेंगे।' अखिलेश यादव इसके बाद आजम के परिवार से मिलने भी पहुंचे। आजम के समर्थन में अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी डाली। जिसमें उन्होंने लिखा, फ़र्ज़ी मुक़दमों में इतनी ताक़त नहीं है कि वो सच को क़ैद कर सकें। षड्यंत्र रचकर किसी को क़ैद में रखनेवाला भी हमेशा अपने दिमाग़ की जेल में डरके मारे बंद रहता है क्योंकि उसे हर पल यही डर सताता है कि कल को जब सच सामने आयेगा तो उसे अपने किये की सज़ा भुगतनी ही होगी। वो कल की सज़ा के बारे में सोच-सोचकर अंदर-ही-अंदर गलता-डरता रहता है।
फर्जी मुकदमे भाजपाई शासन-प्रशासन के प्रमुख हथियार
अखिलेश ने आगे लिखा, भ्रष्ट अधिकारी और फ़र्ज़ी मुक़दमे भाजपाई शासन-प्रशासन के दो अहम हथियार हैं। जब भी भाजपा की नाइंसाफ़ी का इतिहास लिखा जाएगा रामपुर का नाम सबसे ऊपर आयेगा। जौहर यूनिवर्सिटी को बंद करने की साज़िश दरअसल पीडीए से पढ़ाई के अधिकार को छीनने का षड्यंत्र है। जो हज़ारों स्कूल बंद कर सकते हैं वो यूनिवर्सिटी को क्या छोड़ेंगे। ये दक़ियानूसी नकारात्मक भाजपाई लोग आदरणीय आज़म ख़ान जी से इसलिए चिढते हैं क्योंकि ये ख़ुद कभी आज़म साहब की तरह तरक़्क़ीपसंद और सकारात्मक नहीं हो सकते हैं। भाजपा का इल्म और तालिम से छत्तीस का आँकड़ा है। इल्म के मामले में भाजपा सिफ़र है। बदले की भावना रखनेवाली भाजपा को जनता हमेशा के लिए बदल देगी।
आजम से विधानसभा चुनाव को लेकर भी हुई चर्चा
अखिलेश ने कहा कि उन्होंने आजम खान के साथ सभी 403 विधानसभा सीटों पर विस्तार से बातचीत की। उन्होंने चुनाव को लेकर गठबंधन सहयोगियों से मिले सुझावों की सूची पर भी चर्चा की। एक सवाल के जवाब में अखिलेश ने कहा कि आजम खान ने किसी विधानसभा सीट की मांग नहीं की, बल्कि कुछ सुझाव दिए हैं, जिन्हें नोट कर लिया गया है। रामपुर विधानसभा सीट से सपा का उम्मीदवार कौन होगा, यह पूछे जाने पर अखिलेश ने नाम बताने से इनकार करते हुए कहा, ‘हम अभी इसका खुलासा क्यों करें?’
अखिलेश ने रामराज्य का भी किया जिक्र
रामराज्य की अवधारणा का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यहां न्याय और निष्पक्षता की भावना को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'रामपुर जैसी जगह पर कभी रामराज्य की जो भावना थी, उसे कुचल दिया गया है। इस जगह का नाम ही रामपुर है और आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि यहां रामराज्य की भावना को किस तरह दबाया और नष्ट किया जा रहा है।' सपा प्रमुख ने कहा, 'झूठे मुकदमों में सच्चाई को कैद रखने की ताकत नहीं होती। इसमें समय लग सकता है और कुछ देरी हो सकती है, लेकिन सच्चाई को झूठे मुकदमों में कैद नहीं रखा जा सकता।'
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।