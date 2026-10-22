आजम थे, आजम हैं और आजम रहेंगे, रामपुर में बोले अखिलेश यादव, कहा-सपा पूरा करेगी उनका सपना

रामपुर में आजम खान से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट डाली। आजम ने लिखा, आजम थे, आजम हैं और आजम रहेंगे। उन्होंने कहा, आजम के सपनों को सपा पूरा करेगी।

Akhilesh Yadav: जेल में बंद आजम खान से अखिलेश की मुलाकात के बाद रामपुर में सियासी पारा हाई हो गया है। जेल में आजम से मिलकर वापस लौटे अखिलेश यादव ने रामपुर की धरती से कहा, आज़म खान साहब के लिए हमारा यही ऐलान है, जो आज़म थे, वो आज़म हैं, वो आज़म रहेंगे। जेल में हुई मुलाकात पर अखिलेश ने कहा, आजम से उनकी बातचीत अच्छी रही। उन्होंने कहा, वो स्वस्थ हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ रहें और जल्दी ही उनको न्याय मिले। उन्होंने बताया कि आजम ने उन्हें कुछ सुझाव दिए हैं जो उन्होंने अपने पास रख लिए हैं।

पूर्व सीएम ने कहा, 'आजम खान ने विश्वविद्यालय, शिक्षा और युवाओं का भविष्य बनाने के लिए जो सपना देखा था, उसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरा करेंगे।' अखिलेश यादव इसके बाद आजम के परिवार से मिलने भी पहुंचे। आजम के समर्थन में अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी डाली। जिसमें उन्होंने लिखा, फ़र्ज़ी मुक़दमों में इतनी ताक़त नहीं है कि वो सच को क़ैद कर सकें। षड्यंत्र रचकर किसी को क़ैद में रखनेवाला भी हमेशा अपने दिमाग़ की जेल में डरके मारे बंद रहता है क्योंकि उसे हर पल यही डर सताता है कि कल को जब सच सामने आयेगा तो उसे अपने किये की सज़ा भुगतनी ही होगी। वो कल की सज़ा के बारे में सोच-सोचकर अंदर-ही-अंदर गलता-डरता रहता है।

फर्जी मुकदमे भाजपाई शासन-प्रशासन के प्रमुख हथियार अखिलेश ने आगे लिखा, भ्रष्ट अधिकारी और फ़र्ज़ी मुक़दमे भाजपाई शासन-प्रशासन के दो अहम हथियार हैं। जब भी भाजपा की नाइंसाफ़ी का इतिहास लिखा जाएगा रामपुर का नाम सबसे ऊपर आयेगा। जौहर यूनिवर्सिटी को बंद करने की साज़िश दरअसल पीडीए से पढ़ाई के अधिकार को छीनने का षड्यंत्र है। जो हज़ारों स्कूल बंद कर सकते हैं वो यूनिवर्सिटी को क्या छोड़ेंगे। ये दक़ियानूसी नकारात्मक भाजपाई लोग आदरणीय आज़म ख़ान जी से इसलिए चिढते हैं क्योंकि ये ख़ुद कभी आज़म साहब की तरह तरक़्क़ीपसंद और सकारात्मक नहीं हो सकते हैं। भाजपा का इल्म और तालिम से छत्तीस का आँकड़ा है। इल्म के मामले में भाजपा सिफ़र है। बदले की भावना रखनेवाली भाजपा को जनता हमेशा के लिए बदल देगी।

आजम से विधानसभा चुनाव को लेकर भी हुई चर्चा अखिलेश ने कहा कि उन्होंने आजम खान के साथ सभी 403 विधानसभा सीटों पर विस्तार से बातचीत की। उन्होंने चुनाव को लेकर गठबंधन सहयोगियों से मिले सुझावों की सूची पर भी चर्चा की। एक सवाल के जवाब में अखिलेश ने कहा कि आजम खान ने किसी विधानसभा सीट की मांग नहीं की, बल्कि कुछ सुझाव दिए हैं, जिन्हें नोट कर लिया गया है। रामपुर विधानसभा सीट से सपा का उम्मीदवार कौन होगा, यह पूछे जाने पर अखिलेश ने नाम बताने से इनकार करते हुए कहा, ‘हम अभी इसका खुलासा क्यों करें?’