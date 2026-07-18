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ये तनखइया हैं...प्रकरण में आजम की सजा बरकरार, एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने सुनाया फैसला

By Dinesh Rathour
रामपुर, प्रमुख संवाददाता
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रामपुर में 2019 में रोड शो के दौरान तनखइया से मत डरियो वाला बयान देने के मामले में आजम खां की सजा बरकरार रखी गई है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम की अपील को खारिज करते हुए दो साल की सजा सुनाई है।

ये तनखइया हैं...प्रकरण में आजम की सजा बरकरार, एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने सुनाया फैसला

Azam Khan News: तनखइया से मत डरियो...प्रकरण में लोअर कोर्ट से दो साल की सजा से दंडित किए गए सपा नेता आजम की अपील पर शनिवार को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने आजम की अपील खारिज करते हुए उनकी सजा को बरकरार रखा है। इस दौरान आजम खां वीसी के जरिए कोर्ट में पेश हुए।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में आजम खां समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थे। इस दौरान भोट थाना क्षेत्र में आयोजित रोड शो के दौरान आजम खां का एक विवादित बयान का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आजम खां तत्कालीन जिलाधिकारी पर निशाना साधते हुए कहते सुनाई दे रहे थे कि ये तनखइया हैं, इनसे मत डरियो, उन्हीं के साथ गठबंधन है जो जूते साफ करा लेती हैं, इंशा अल्लाह चुनाव बाद इनसे जूते साफ कराऊंगा....। आजम के इस वीडियो पर दिल्ली में चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और राज्य निर्वाचन आयोग से रिपोर्ट तलब की थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिस पर तत्कालीन जिलाधिकारी एवं वर्तमान में कमिश्नर मुरादाबाद आन्जनेय कुमार सिंह के आदेश पर तत्कालीन एसडीएम टांडा एवं चमरौआ विस क्षेत्र के एआरओ घनश्याम त्रिपाठी की ओर से भोट थाने में केस दर्ज कराया गया था। इसमें आजम खां के खिलाफ चार्जशीट अदालत दाखिल की गई।

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16 मई को कोर्ट ने आजम को सुनाई थी सजा

एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में इस केस का ट्रायल चल रहा था। जिसमें 16 मई को अदालत ने आजम खां को दो साल कैद की सजा से दंडित किया था। जिसके बाद आजम खां ने लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए आजम खां ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी, जिस पर शनिवार को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट के न्यायाधीश डा. विजय कुमार ने फैसला सुनाते हुए आजम की अपील खारिज कर दी। एडीजीसी सीमा सिंह राणा का कहना है कि सपा नेता आजम खां की अपील पर शनिवार को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उनकी अपील खारिज करते हुए निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा है।

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आजम के खिलाफ दरोगा ने दर्ज कराए बयान, गवाही पूरी

वहीं दूसरी ओर जौहर विवि के लिए कस्टोडियन की प्रॉपर्टी कब्जाने के आरोपों में घिरे सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां 14 जुलाई को वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान केस के विवेचक एसआई विजयवीर ने बयान दर्ज कराए, उनकी गवाही पूरी हो गई है। अब इस मामले में 28 जुलाई को सुनवाई होगी। मालूम हो कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति पर कब्जा करने का प्रबंधन पर आरोप है। इस मामले में अजीमनगर थाने में मुकदमा दर्ज है। जिसमें आजम खां समेत पूरा जौहर ट्रस्ट आरोपी है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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