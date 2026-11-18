आजम की रिहाई से रामपुर ही नहीं कई जिलों में बदलेगा सियासी गणित, सीट बंटवारे पर भी असर
सपा नेता आजम खां की रिहाई से रामपुर ही नहीं कई जिलों में सियासी गणित बदलेगा।सबसे बड़ा बदलाव सपा और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर देखने को मिल सकता है। सीट बंटवारे पर असर देखने को मिलेगा।
रामपुर,संवाददाता।समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां की रिहाई ने रामपुर की सियासत में नई जान फूंक दी है। अब उनकी वापसी का असर केवल रामपुर तक सीमित रहने वाला नहीं है, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मुरादाबाद और बरेली मंडल के अलावा अन्य जिलों में भी सियासी समीकरणों में भी बदलाव की पटकथा लिखी जा सकती है। सबसे बड़ा बदलाव सपा और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर देखने को मिल सकता है। रामपुर में तीन सीटों पर दावेदारी कर रही कांग्रेस को अब महज एक सीट पर संतोष करना पड़ सकता है। शहर, स्वार और चमरौआ विधानसभा सीट पर आजम खां का प्रभाव कायम रहने के आसार हैं, जबकि बिलासपुर सीट कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना जताई जा रही है।
गैरमौजूदगी में बने थे नए समीकरण
आजम खां की गैरमौजूदगी में रामपुर की राजनीति में कई नए चेहरे और नए समीकरण उभरे। सपा के भीतर भी स्थानीय स्तर पर नेतृत्व और राजनीतिक दावेदारी को लेकर बदलाव देखने को मिले। इस दौरान कांग्रेस ने भी जिले की तीन विधानसभा सीटों पर अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन अब आजम खां की वापसी के बाद सपा के भीतर उनका राजनीतिक कद और प्रभाव फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। ऐसे में सीटों के बंटवारे के वक्त उनकी राय को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा।
शहर विधानसभा सीट रहीं राजनीतिक जमीन
रामपुर शहर विधानसभा सीट को आजम खां की परंपरागत राजनीतिक जमीन माना जाता है। स्वार और चमरौआ में भी उनका प्रभाव और समर्थकों का नेटवर्क सपा के लिए अहम है। ऐसे में इन तीनों सीटों पर सपा अपनी मजबूत दावेदारी बनाए रखना चाहेगी। कांग्रेस के लिए बिलासपुर सीट विकल्प के रूप में सामने आ सकती है। हालांकि, अंतिम फैसला सपा नेतृत्व और गठबंधन की बातचीत के आधार पर ही होगा।
कई जिलों में रहेगा प्रभाव
आजम की वापसी का असर मुरादाबाद,बदायूं, संभल,बिजनौर और अमरोहा समेत अन्य जिलों की राजनीति पर भी पड़ सकता है। इन जिलों में मुस्लिम मतदाताओं के बीच सपा की राजनीतिक पकड़ और संगठनात्मक सक्रियता को लेकर नए सिरे से रणनीति बनाई जा सकती है। वहीं,आजम खां लंबे समय तक मुरादाबाद मंडल की राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभाते रहे हैं।
डासना जेल से रिहा हुए आजम
आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान बुधवार शाम को डासना जेल से रिहा हो गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद बुधवार को उनके वकीलों ने गाजियाबाद की विशेष अदालत में जमानत संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अर्जी दाखिल की। अदालत ने आजम खां की रिहाई के लिए 50-50 हजार रुपये की दो जमानती निर्धारित किए थे।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें