आजम के जौहर विश्वविद्यालय पर अब फायर विभाग का ऐक्शन, अंतिम नोटिस, सात दिन की मोहलत

सपा नेता आजम खां के जौहर विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का एक तरफ रामपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया है तो दूसरी तरफ अब फायर विभाग भी ऐक्शन कर रहा है। यहां अग्नि सुरक्षा ऑडिट में गंभीर कमियां मिली हैं। विश्वविद्यालय को अंतिम नोटिस जारी कर सात दिन की मोहलत दी गई है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने की रामपुर विकास प्राधिकरण ने तैयारी कर रखी है। इस बीच अब अग्नि सुरक्षा मानकों में गंभीर खामियां मिलने के बाद दमकल विभाग ने भी ऐक्शन लेते हुए अंतिम नोटिस जारी किया है। विश्वविद्यालय प्रबंधन को सात दिन के भीतर आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने और नोटिस का जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में जवाब नहीं मिलने पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

कमियां दूर करने का दिया गया था समय मुख्य अग्निशमन अधिकारी के निर्देशन में 29 जून और एक जुलाई को विश्वविद्यालय परिसर का संयुक्त अग्नि सुरक्षा ऑडिट और विस्तृत भौतिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान विभिन्न भवनों में अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं पाया गया। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन को कमियां दूर करने और आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन निर्धारित अवधि में कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके चलते गुरुवार को अंतिम नोटिस जारी किया गया।

भवनों में नहीं मिलीं नियमों के अनुसार व्यवस्थाएं ऑडिट में अधिकांश भवनों में आईएस-2190:2010 और उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपात सेवा अधिनियम-2022 तथा नियमावली-2024 के अनुरूप अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं मिलीं। कई भवनों में अग्निशामक यंत्र पर्याप्त संख्या में नहीं थे, जबकि अनेक स्थानों पर आपातकालीन निकास और सीढ़ियों की चौड़ाई भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। आवासीय भवनों में अग्निशमन व्यवस्था लगभग नदारद मिली, जबकि ऑडिटोरियम में स्थापित होजरील प्रणाली भी बंद अवस्था में पाई गई। इसके अलावा अन्य सुरक्षा इंतजामों में भी कई गंभीर कमियां सामने आईं।

22 भवनों का किया गया था ऑडिट दमकल विभाग ने विश्वविद्यालय परिसर के 22 भवनों का अग्नि सुरक्षा ऑडिट किया था। इनमें फार्मेसी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, साइंस, एग्रीकल्चर, बीएड, एडमिन भवन, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, छात्र-छात्रा हॉस्टल और आवासीय भवन समेत सभी प्रमुख ब्लॉक शामिल थे।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी विजय कुमार सिंह के अनुसार अग्नि सुरक्षा ऑडिट में मिलीं कमियों के दृष्टिगत मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के स्वामी/प्रबंधक को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर गुरूवार को अंतिम नोटिस जारी किया गया है।इसमें भी जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया गया है। जवाब नहीं देने पर विश्वविद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

जौहर विश्वविद्यालय के भवनों को गिराने की नोटिस का तामिला