बुलडोजर के निशाने पर अब आजम खां के करीबी का बारातघर, खाली कराने पहुंची पुलिस, मचा हड़कंप

बरेली में सपा नेता आजम खां के करीबी एवान-ए-फरहत और गुड मैरिज बारातघर पर बुलडोजर एक्शन की आहट से हड़कंप मचा है। रविवार को नोटिस वायरल हुई और सोमवार को पुलिस बारात घर को खाली कराने पहुंची तो अफरातफरी मच गई। 

Tue, 2 Dec 2025 12:58 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
बरेली में सूफीटोला इलाके में स्थित सपा नेता आजम खां के करीबी बताए जा रहे एवान-ए-फरहत और गुड मैरिज बारातघर पर बुलडोजर की कार्रवाई की आहट से हड़कंप मचा है। पुलिस के यहां पहुंचने और किराएदारों से भवन को खाली कराने के बाद अफरातफरी और शोर का माहौल हो गया। पुलिस ने भीड़ को हटाकर बारातघरों को खाली कराने के बाद ताले भी लगवा दिए हैं। रविवार देर रात सोशल मीडिया पर ध्वस्तीकरण से जुड़े आदेश वायरल हो गए थे, जिसके बाद सूफीटोला में पूरी रात तनाव का माहौल बना रहा। स्थानीय लोगों और संचालकों ने कार्रवाई रोकने की कोशिशों में दिनभर सिफारिशों का जोर लगाया लेकिन बीडीए, प्रशासनिक टीम पर इसका कोई असर नहीं दिखा।

सोमवार की सुबह 9 बजे से पुराना शहर के बाजारों में सन्नाटा था और हर कोई सूफीटोला स्थित एवान ए फरहत और गुड मैरिज बारातघर को देखने पहुंचने लगे। सुबह करीब 11 बजे भारी पुलिस बल जब सूफीटोला पहुंची तो पूरे क्षेत्र में खलबली मच गई। सुबह 11:30 बजे दोनों बारातघरों को तत्काल खाली कराना शुरू कर दिया। पुलिस फोर्स बढ़ती गई और महिला पुलिस भी बुलाई गई। आसपास के लोगों और कर्मचारियों में अफरा-तफरी का माहौल रहा। भीड़ इक्ट्ठी होती रही और बारातघर संचालक लोगों को हटाने में लगे रहे। दोपहर 12:30 बजे पुलिस फोर्स कार्रवाई स्थगित होने की बात कहकर वापस चली गई। इसके बाद दिनभर सूफीटोला की गलियों में यही चर्चा रही कि बुलडोजर आखिर कब चलेगा।

पुलिस पहुंची खाली कराने, किरायेदारों ने मांगा समय

सोमवार को सूफीटोला में दो बारातघरों को खाली कराने के लिए पुलिस बल जैसे ही पहुंचा तो वहां बारातघरों में मालिक की बजाय किरायेदार मौजूद थे। पुलिस ने किरायेदारों से कहा कि उन्हें तत्काल बाहर निकलना होगा, लेकिन किरायेदारों ने कुछ समय की मांग की और तत्काल हटने को राजी नहीं हुए। इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई। इसके बाद किरायेदारों को एक दिन का समय दिया। मंगलवार की सुबह बीडीए, प्रशासन और पुलिस बारातघरों पर एक्शन ले सकती है।

सियासी रंग भी चढ़ा

बारातघरों का संबंध आजम खां के करीबी लोगों से बताया जा रहा है, जिस कारण मामला सुबह से ही सियासी गलियारों में भी चर्चा का विषय बना रहा। ध्वस्तीकरण पर लटकी तलवार से पूरे दिन राजनीतिक हलचल तेज रही। उधर, एवान-ए-फरहत और गुड मैरिज बारातघर पर अफसरों की टीमें पुलिस से ही लगातार अपडेट लेती रहीं। कार्रवाई कब होगी इस पर दिनभर लोगों की नजरें टिकी रहीं। हालांकि सोमवार को बुलडोजर नहीं चला, लेकिन तकनीकी औपचारिकताएं पूरी होते ही अगली तारीख पर कार्रवाई संभव है। एवान ए फरहत के मालिक सरफराज वली खां के बेटे सैफ खां ने बताया कि हम लोग शहर से बाहर एक कार्यक्रम में गए थे, भी हमें सूचना मिली कि सेटेलाइट चौकी पुलिस नोटिस लेकर आई है।