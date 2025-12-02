बुलडोजर के निशाने पर अब आजम खां के करीबी का बारातघर, खाली कराने पहुंची पुलिस, मचा हड़कंप

संक्षेप: बरेली में सपा नेता आजम खां के करीबी एवान-ए-फरहत और गुड मैरिज बारातघर पर बुलडोजर एक्शन की आहट से हड़कंप मचा है। रविवार को नोटिस वायरल हुई और सोमवार को पुलिस बारात घर को खाली कराने पहुंची तो अफरातफरी मच गई।

बरेली में सूफीटोला इलाके में स्थित सपा नेता आजम खां के करीबी बताए जा रहे एवान-ए-फरहत और गुड मैरिज बारातघर पर बुलडोजर की कार्रवाई की आहट से हड़कंप मचा है। पुलिस के यहां पहुंचने और किराएदारों से भवन को खाली कराने के बाद अफरातफरी और शोर का माहौल हो गया। पुलिस ने भीड़ को हटाकर बारातघरों को खाली कराने के बाद ताले भी लगवा दिए हैं। रविवार देर रात सोशल मीडिया पर ध्वस्तीकरण से जुड़े आदेश वायरल हो गए थे, जिसके बाद सूफीटोला में पूरी रात तनाव का माहौल बना रहा। स्थानीय लोगों और संचालकों ने कार्रवाई रोकने की कोशिशों में दिनभर सिफारिशों का जोर लगाया लेकिन बीडीए, प्रशासनिक टीम पर इसका कोई असर नहीं दिखा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सोमवार की सुबह 9 बजे से पुराना शहर के बाजारों में सन्नाटा था और हर कोई सूफीटोला स्थित एवान ए फरहत और गुड मैरिज बारातघर को देखने पहुंचने लगे। सुबह करीब 11 बजे भारी पुलिस बल जब सूफीटोला पहुंची तो पूरे क्षेत्र में खलबली मच गई। सुबह 11:30 बजे दोनों बारातघरों को तत्काल खाली कराना शुरू कर दिया। पुलिस फोर्स बढ़ती गई और महिला पुलिस भी बुलाई गई। आसपास के लोगों और कर्मचारियों में अफरा-तफरी का माहौल रहा। भीड़ इक्ट्ठी होती रही और बारातघर संचालक लोगों को हटाने में लगे रहे। दोपहर 12:30 बजे पुलिस फोर्स कार्रवाई स्थगित होने की बात कहकर वापस चली गई। इसके बाद दिनभर सूफीटोला की गलियों में यही चर्चा रही कि बुलडोजर आखिर कब चलेगा।

पुलिस पहुंची खाली कराने, किरायेदारों ने मांगा समय सोमवार को सूफीटोला में दो बारातघरों को खाली कराने के लिए पुलिस बल जैसे ही पहुंचा तो वहां बारातघरों में मालिक की बजाय किरायेदार मौजूद थे। पुलिस ने किरायेदारों से कहा कि उन्हें तत्काल बाहर निकलना होगा, लेकिन किरायेदारों ने कुछ समय की मांग की और तत्काल हटने को राजी नहीं हुए। इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई। इसके बाद किरायेदारों को एक दिन का समय दिया। मंगलवार की सुबह बीडीए, प्रशासन और पुलिस बारातघरों पर एक्शन ले सकती है।