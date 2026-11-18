आजम खान की रिहाई पर पत्नी तजीन फात्मा भावुक, बोलीं- हमें अल्लाह और अदालत पर भरोसा था
सपा नेता आजम खान की रिहाई पर पत्नी डॉ. तजीन फात्मा भावुक हो गईं। आजम की पत्नी एवं पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. तजीन फात्मा ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें हमेशा अल्लाह पर भरोसा था और यकीन था कि एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद परिवार में राहत और खुशी का माहौल है। उनकी पत्नी एवं पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. तजीन फात्मा ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें हमेशा अल्लाह पर भरोसा था और यकीन था कि एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज एक बार फिर अदालत ने न्याय किया है और सच्चाई की जीत हुई है।
तजीन फात्मा ने कहा कि उन्हें पहले भी न्यायालय से इंसाफ मिला था। उसी के चलते आजम खां को जेल से राहत मिली थी, लेकिन कुछ ताकतें नहीं चाहती थीं कि वह जेल से बाहर आएं। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी वजह से उन्हें दोबारा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। कहा कि हाईकोर्ट ने इस बार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई पर भी गंभीर टिप्पणियां की हैं।
पूरा विश्वास है कि आखिरकार न्याय की जीत होगी
उन्होंने कहा कि उनका परिवार लंबे समय से इंसाफ के लिए संघर्ष कर रहा है और आगे भी यह लड़ाई जारी रखेगा। उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग यह सोच रहे हैं कि आजम खां को जिंदगी भर जेल में रखा जा सकता है, वे बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि आखिरकार न्याय की जीत होगी।
आजम पर सर्वाधिक 106 मुकदमें, 16 में फैसला, आठ में हो चुके हैं बरी
सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां के खिलाफ सर्वाधिक 106 मुकदमें दर्ज हैं। अब तक के रिकार्ड को देखें तो अब तक 16 मुकदमों में फैसला आ चुका है, जिसमें आठ में वह बरी हुए और इतने ही मुकदमों में सजा भी हुई। उनके खिलाफ मुकदमों की शुरुआत सात साल पहले हुई। प्रदेश में भाजपा की सरकार आने पर साल 2019 से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने शुरू हो गए थे। सभी में आरोप पत्र लग चुके हैं और न्यायालय में सुनवाई चल रही है। एक मुकदमा इसी साल 13 अक्टूबर को ईडी ने अजीमनगर थाने में दर्ज कराया था। इसमें अभी उनका कस्टडी रिमांड नहीं बना है। आजम खा के अब तक जिन मुकदमों में फैसला हुआ है, उसमें एक मुरादाबाद का है। 13 फरवरी 2023 को मुरादाबाद की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला को छजलैट में हाईवे जाम करने के मामले में दो-दो साल की सजा सुनाई थी। इसमें अब्दुल्ला की विधायकी चली गई थी। बाकी मामलों में रामपुर की अदालत से फैसले हुए। इनमें 27 अक्टूबर 2022 को मिलक कोतवाली में दर्ज भड़काऊ भाषण के मामले में उन्हें तीन साल की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ उन्होंने एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में अपील की थी। सजा के फैसले को सेशन कोर्ट ने निरस्त कर दिया था।
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