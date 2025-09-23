जेल से निकलते ही पुराने अंदाज में नजर आए आजम खां, शायरी से जवाब, बसपा पर यह बोले

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां 23 महीने बाद मंगलवार की सुबह सीतापुर जेल से बाहर आ गए। बाहर आते ही उनका पुराना वाला शायराना अंदाज दिखाई दिया। जेल के अंदर से ही कार में बेटे के साथ बाहर आए आजम ने अपने हाल को बयां करते हुए कहा कि पत्ता-पत्ता, बूटा-बूटा हाल हमारा जाने हैं।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां 23 महीने बाद मंगलवार की सुबह सीतापुर जेल से बाहर आ गए। बाहर आते ही उनका पुराना वाला शायराना अंदाज दिखाई दिया। जेल के अंदर से ही कार में बेटे के साथ बाहर आए आजम ने अपने हाल को बयां करते हुए कहा कि पत्ता-पत्ता, बूटा-बूटा हाल हमारा जाने हैं। बसपा में जाने की अटकलों पर भी दो टूक जवाब देकर कई चर्चाओं पर भी विराम लगा दिया है। आजम खां को पिछले हफ्ते हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। इसके बाद सोमवार की शाम उनका परवाना जेल पहुंचा और चालान आदि जमा करने की औपचारिकता पूरी करने के बाद रिहा कर दिया गया।

आजम खां ने मीडिया से बात करते हुए बसपा में जाने की अटकलों पर कहा कि जो लोग अटकलें लहा रहे हैं वही इस बारे में कुछ बता पाएंगे। जेल में तो मेरी किसी के मुलाकात नहीं होती थी। किसी को कोई राफ्ता ही नहीं था। जेल से फोन करने की भी मुझे इजाजत नहीं थी। पहले तीन साल और अब दो साल यानी पांच साल तो देश दुनिया से बिल्कुल अलहदा रहा।

यूपी में योगी सरकार आने के बाद आजम खां पर एक के बाद एक 72 मुकदमे दर्ज हुए और जेल में जाना पड़ा। जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार ने उनसे कोई बदला लिया है? इस पर आजम ने कहा कि बदला तो वहां होता है जहां किसी के साथ बुरा किया हो। मैंने तो दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया है। पूरी सरकार में कोई नहीं कह सकता कि मेरी कलम से किसी के साथ नाइंसाफी हुई है।

गौरतलब है कि आजम खां को योगी सरकार के दौरान दो बार जेल में रहना पड़ा है। पहली बार उन्हें 27 महीने और दूसरी बार 23 महीने तक जेल में बिताने पड़े। मई 2022 में जमानत पर रिहा होने के बाद आजम खां केवल 17 महीने ही बाहर रह सके थे। इसके बाद उन्हें फिर से 2023 में जेल जाना पड़ा।

सीतापुर में जेल के बाहार उनकी रिहाई के समय समर्थकों का जमावड़ा देखा गया। जेल निकलते ही कई गाड़ियों के काफिले के साथ वह रामपुर के लिए रवाना हो गए। आजम के बाहर आते ही बयानबाजी भी तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खां की रिहाई को न्याय और समाजवादियों की जीत बताया है। कहा कि आजम खान जी की रिहाई उनके और उनके परिवार और हम सब के साथ-साथ, उन सब लोगों के लिए राहत और ख़ुशी की बात है जो ‘इंसाफ़’ में ऐतबार करते हैं। न्याय में विश्वास को बनाए रखने के लिए अदालत का दिल से शुक्रिया।