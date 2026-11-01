20 मिनट तक ही खुली हवा में सांस ले सके आजम खां, अब्दुल्ला की खुशियों को भी लग सकता है ग्रहण

आजम खां अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ 11 महीने बाद सलाखों से बाहर भले ही आए लेकिन, आजम महज 20 मिनट ही खुली हवा में सांस ले सके। वहीं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम अपने समर्थकों के साथ घर पहुंचे। हालांकि दर्ज मुकदमों की फेहरिस्त देखें तो इनकी खुशियों पर भी ग्रहरण लग सकता है।

रामपुर, प्रमुख संवाददाता। सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ 11 महीने बाद सलाखों से बाहर भले ही आए लेकिन, आजम महज 20 मिनट ही खुली हवा में सांस ले सके। जी हां, वह 6:57 बजे जिला जेल से बाहर आए और 7:17 बजे उन्हें एक केस में ईडी ने कस्टडी में ले लिया और अपने साथ ले गई। इससे पहले वह 23 और 27 माह जेल में बंद रह चुके हैं। वहीं, अब्दुल्ला आजम अपने समर्थकों के साथ घर पहुंचे। इस दौरान कुछ समर्थकों ने खुशी में आतिशबाजी भी की। हालांकि, अब्दुल्ला आजम पर दर्ज मुकदमों की फेहरिस्त को देखें तो इन खुशियों को कभी भी ग्रहण लग सकता है।

उधर, समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम के खिलाफ दर्ज मुकदमों को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान को लगातार मुकदमों में फंसाकर जेल भेजने की साजिश की जा रही है। अखिलेश ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को याद रखना चाहिए कि जब वक्त बदलता है तो तख्त भी बदल जाता है।

केस-1 17 नवंबर 2025 को आजम खां और अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से सजा हुई थी, जिसके बाद आजम खां को जिला जेल में बंद किया गया था, जहां से 11 माह 14 दिन बाद आजम खां सलाखों से रिहाई मिली। लेकिन, 20 मिनट के हंगामे के बाद ही ईडी ने उन्हें कस्टडी में लिया और अपने साथ ले गई।

केस-2 अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में मोहम्मद आजम, अब्दुल्ला और तजीन फातिमा को 18 अक्तूबर 2023 को एमपीएमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट सात-सात साल की सजा सुनाई थी। जिसमें आजम को सीतापुर और अब्दुल्ला को हरदोई जेल में रखा गया था, जहां से 23 माह बाद 22 सितंबर 2025 को आजम सलाखों से बाहर आए थे।

केस-3 2020 में कोर्ट में सरेंडर करने के बाद आजम खां को रामपुर जेल से सीतापुर की जेल शिफ्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद आजम खां करीब 27 माह बाद 20 मई 2022 को सीतापुर की जेल से रिहा हुए थे।