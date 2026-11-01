20 मिनट तक ही खुली हवा में सांस ले सके आजम खां, अब्दुल्ला की खुशियों को भी लग सकता है ग्रहण
आजम खां अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ 11 महीने बाद सलाखों से बाहर भले ही आए लेकिन, आजम महज 20 मिनट ही खुली हवा में सांस ले सके। वहीं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम अपने समर्थकों के साथ घर पहुंचे। हालांकि दर्ज मुकदमों की फेहरिस्त देखें तो इनकी खुशियों पर भी ग्रहरण लग सकता है।
रामपुर, प्रमुख संवाददाता। सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ 11 महीने बाद सलाखों से बाहर भले ही आए लेकिन, आजम महज 20 मिनट ही खुली हवा में सांस ले सके। जी हां, वह 6:57 बजे जिला जेल से बाहर आए और 7:17 बजे उन्हें एक केस में ईडी ने कस्टडी में ले लिया और अपने साथ ले गई। इससे पहले वह 23 और 27 माह जेल में बंद रह चुके हैं। वहीं, अब्दुल्ला आजम अपने समर्थकों के साथ घर पहुंचे। इस दौरान कुछ समर्थकों ने खुशी में आतिशबाजी भी की। हालांकि, अब्दुल्ला आजम पर दर्ज मुकदमों की फेहरिस्त को देखें तो इन खुशियों को कभी भी ग्रहण लग सकता है।
उधर, समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम के खिलाफ दर्ज मुकदमों को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान को लगातार मुकदमों में फंसाकर जेल भेजने की साजिश की जा रही है। अखिलेश ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को याद रखना चाहिए कि जब वक्त बदलता है तो तख्त भी बदल जाता है।
केस-1
17 नवंबर 2025 को आजम खां और अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से सजा हुई थी, जिसके बाद आजम खां को जिला जेल में बंद किया गया था, जहां से 11 माह 14 दिन बाद आजम खां सलाखों से रिहाई मिली। लेकिन, 20 मिनट के हंगामे के बाद ही ईडी ने उन्हें कस्टडी में लिया और अपने साथ ले गई।
केस-2
अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में मोहम्मद आजम, अब्दुल्ला और तजीन फातिमा को 18 अक्तूबर 2023 को एमपीएमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट सात-सात साल की सजा सुनाई थी। जिसमें आजम को सीतापुर और अब्दुल्ला को हरदोई जेल में रखा गया था, जहां से 23 माह बाद 22 सितंबर 2025 को आजम सलाखों से बाहर आए थे।
केस-3
2020 में कोर्ट में सरेंडर करने के बाद आजम खां को रामपुर जेल से सीतापुर की जेल शिफ्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद आजम खां करीब 27 माह बाद 20 मई 2022 को सीतापुर की जेल से रिहा हुए थे।
आज पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी ईडी
सपा नेता आजम खां को रविवार को ईडी गाजियाबाद की पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी। इससे पहले उनसे पूछताछ की जाएगी। मालूम हो कि आजम खां के जौहर ट्रस्ट के खिलाफ 2019 में हुई शिकायत पर ईडी ने केस दर्ज किया था। जिसके बाद से जांच दर जांच चलती रही। जौहर ट्रस्ट के पदाधिकारियों और आजम खां के करीबियों से ईडी ने पूछताछ की। 13 अक्तूबर को रामपुर की जिला जेल में आकर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आजम खां से पूछताछ की थी। करोड़ों के घपलेबाजी की जांच में सामने आया कि 494 करोड़ का हिसाब-किताब ही नहीं मिल रहा। जिसके बाद आजम खां और उनके जौहर ट्रस्ट के खिलाफ भ्रष्टाचार एवं मनी लॉड्रिंग का केस दर्ज कराया गया था।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें